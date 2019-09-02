Globalist: чего бы ни хотел Эрдоган, Путин «вертит им как вздумается»

Несмотря на всё своё «раболепство» перед Путиным во время переговоров в Москве, Реджепу Тайипу Эрдогану так и не удалось добиться от того уступок по Сирии, пишет The Globalist. Как отмечает издание, до тех пор, пока США и их союзники не выработают связную стратегию, мешающую скатыванию Турции в российскую зону влияния, Путин будет продолжать «вертеть Эрдоганом, как вздумается», а российские аналитики — называть его «нашим человеком в НАТО».

В конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил церемонию открытия международного авиасалона МАКС в России в качестве гостя Владимира Путина, пишет The Globalist.

Несмотря на то, что Анкара является членом НАТО, Турция продолжает «скатываться в сферу влияния Кремля», что видно на примере попыток Путина продать Эрдогану российские истребители Су-35 и Су-57, в то время как российские транспортники доставляют в турецкую столицу второй дивизион комплексов С-400.

Однако даже несмотря на это, Эрдоган посетил Москву скорее не ради покупки российской военной техники, а из-за своего «отчаянного» желания с помощью Путина остановить наступление сил президента Сирии Башара Асада вглубь зоны действий турецких военных на северо-западе Сирии.

Не так давно силы «сирийского режима» окружили сильно укреплённый турецкий наблюдательный пункт в городе Морек на юге провинции Идлиб. Ещё до этих событий сирийская авиация нанесла удар по боевикам, сопровождающим турецкий военный конвой, который должен был доставить припасы на осаждённый пункт. На фоне этого военного противостояния Путин отказывался отвечать на звонки Эрдогана на протяжении нескольких дней.

Позднее Кремль проинформировал Анкару о том, что российский лидер может встретиться с Эрдоганом на авиасалоне. Следовательно, делает вывод The Globalist, реальным приоритетом для Эрдогана, который спешно организовал поездку в Москву, состоял в том, чтобы предотвратить повторение этой же ситуации с другими турецкими наблюдательными пунктами.

Перед встречей пресс-секретарь Путина отметил следующее: «Турция — это наш близкий партнер, наш союзник». Кроме того, он намекнул, что в ходе переговоров стороны в одинаковой степени коснутся как темы продажи оружия, так и положения в Идлибе.

Так получилось, что Путин не только угостил Эрдогана мороженным, но и обсудил с ним дальнейшую продажу оборудования и вопрос совместного производства военной продукции. В ответ Эрдоган тепло сообщил Путину: «Мы хотим, чтобы наше единение продолжалось в нескольких сферах оборонной промышленности. Это могут быть пассажирские или военные самолёты. Что важно — так это дух сотрудничества».

Однако, по мнению издания, несмотря на «раболепство» перед Путиным, Эрдогану не удалось добиться уступок по Идлибу: силы Асада не только не остановили своё продвижение, но и нанесли удары неподалёку от ещё одного турецкого наблюдательного пункта.

Вместе с тем сближение турецкого президента с Путиным вызвало гнев американского конгресса. Спустя несколько часов после прибытия второй порции С-400 в Турцию и заявления Эрдогана о его заинтересованности в российских самолётах, комитет палаты представителей по иностранным делам призвал Трампа «наложить на Турцию санкции в соответствии с законодательством США».

На следующий день министр обороны Марк Эспер предупредил, что до тех пор, пока Турция не удалит со своей земли С-400, Анкара не сможет вернуться в программу по строительству истребителей F-35.

«Несмотря на практически постоянное бахвальство Эрдогана, Путин продолжает вертеть им как вздумается, — считает издание. — До тех пор, пока Вашингтон и его трансатлантические союзники не выработают согласованную контрстратегию, Москва продолжит пользоваться турком в Анкаре — которого российские аналитики уже называют «нашим человеком в НАТО».