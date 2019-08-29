Обозреватель Hürriyet: визит Эрдогана в Москву стал посланием для Вашингтона

Посещение Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным авиационной выставки в Москве является прямым сигналом Турции в адрес США, считает обозреватель Hürriyet Daily News Серкан Демирташ. Анкара показывает Вашингтону, что у неё есть альтернативные варианты закупок вооружений. В частности, вместо американских истребителей F-35 Турция может приобрести российские Су-57.

Визит Реджепа Эрдогана в Москву начался с посещения авиационной выставки, где были показаны новейшие изделия российской оборонной промышленности, говорится в статье Hürriyet Daily News. По мнению автора статьи Серкана Демирташа, место встречи Путина и Эрдогана носило символический характер: оно должно было продемонстрировать намерение обеих стран расширять сотрудничество в военной сфере.

В своей речи Эрдоган отметил, что российско-турецкие связи укрепляются во многих сферах — в том числе и в сфере оборонной промышленности. «Я уверен в том, что сотрудничество с Россией в аэрокосмическом секторе укрепит наши двусторонние отношения», — заявил турецкий лидер.

Автор статьи считает, что слова Эрдогана можно рассматривать как прямое послание в адрес США, заморозивших участие Турции в программе поставок истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400. Смысл послания заключается в том, что у Турции есть альтернативные варианты закупок вооружений. К примеру, заменой для американских F-35 могут стать российские истребители пятого поколения Су-57. Опыт приобретения Турцией систем С-400 доказывает, что сделка по Су-57, скорее всего, уже является одним из вариантов, рассматриваемых Анкарой.

Разумеется, такой шаг ещё сильнее усложнит положение Турции в НАТО и её отношения с союзниками по альянсу, отмечает автор. Тем не менее сейчас Эрдоган хочет чётко дать понять Дональду Трампу, что политика Вашингтона толкает Турцию к поиску других поставщиков. Только время покажет, будет ли этот посыл воспринят в Вашингтоне, резюмирует Демирташ.