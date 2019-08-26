Hürriyet Daily News: Эрдоган — в Москву к Путину, вторая партия С-400 — в Турцию

Турция заявила, что поставки второго дивизиона российских ракетных комплексов С-400 начнутся в ближайшее время и совпадут с переговорами между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, пишет Hürriyet Daily News. Как отмечает издание, стороны собираются обсудить главным образом последние события в сирийской провинции Идлиб.

Турция заявила, что поставки второго дивизиона российских ракетных комплексов С-400 начнутся в тот же день, когда президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган проведёт переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, пишет Hürriyet Daily News.

«Процесс доставки второй батареи С-400 в Турцию начнётся завтра», — сообщил журналистам министр обороны Турции Хулуси Акар.

Первая партия комплексов была доставлена в окрестности Анкары в июле согласно сделке, достигнутой сторонами в апреле 2017 года. Поставка второй партии будет осуществляться в течение нескольких недель. Предполагается, что С-400 встанут на боевое дежурство к апрелю 2020 года.

«Наша цель — обеспечить защиту нашей страны и народа от ракетных угроз за пределами страны», — отметил Акар.

Ранее Анкара не поддалась давлению со стороны США, которые стремились добиться отмены сделки по продаже С-400, напоминает издание. После бесплодных попыток приобрести американские комплексы Patriot обеспокоенность Турции по поводу ситуации в Сирии вынудила правительство этой страны заключить соглашение с Москвой. В то же время США заявили, что приостанавливают участие Турции в программе по развитию истребителей F-35, отказавшись также поставлять уже оплаченные машины в количестве четырёх штук.

Вторая фаза поставок С-400 до дня совпала по времени с переговорами Эрдогана и Путина, которые состоятся в Москве. О встрече лидеры договорились в ходе телефонного разговора на прошлой неделе, во время которого турецкий президент выразил обеспокоенность по поводу активизации военных действий в демилитаризованной провинции Идлиб.

В сентябре 2018 года Турция и Россия согласились создать там зону прекращения огня. Главной целью этого соглашения было предотвратить проведение сирийской армией военных операций в густонаселённом Идлибе, что могло привести к новой гуманитарной катастрофе и потокам беженцев.

Предполагается, что Путин и Эрдоган подробно обсудят последние события в Идлибе, с тем чтобы избежать крушения сделки 2018 года. Кроме того, по некоторым данным, Россия призовёт Турцию выбить группы террористов из провинции, так как ранее российский лидер отмечал рост активности джихадистов в этом регионе.

Что же касается Эрдогана, то он, как ожидается, проинформирует своего российского коллегу о мерах по созданию безопасной зоны в восточной части сирийско-турецкой границы.

«Мы находимся с Россией в тесном контакте по этому вопросу, — заявил по этому поводу Эрдоган. — Я уверен, что мы сумеем преодолеть эту сложность с Идлибом».