Daily Express: военные эксперты признали превосходство С-400 над американскими аналогами

По мнению ряда военных экспертов, зенитно-ракетные комплексы С-400 превосходят аналогичные системы, в том числе американские противоракетные комплексы Patriot, пишет Daily Express. Отмечается, что помимо своей высокой эффективности российские системы привлекают ещё и сравнительно невысокой стоимостью.

В Турции подтвердили, что Россия поставит стране элементы второй батареи зенитно-ракетных комплексов С-400 уже до конца сентября. И несмотря на то что президент США Дональд Трамп преуменьшает значение данного приобретения, официальные лица и военные эксперты в Вашингтоне выражают опасения относительно эффективности российских систем, пишет Daily Express.

Как отмечает издание, несмотря на желание Вашингтона продать Анкаре противоракетные комплексы Patriot, эксперты подтвердили превосходство российских систем. Тем не менее они отметили, что это может привести к целому ряду дипломатических последствий для Турции.

Так, в США полагают, что сложные датчики, которые способны бороться со стелс-технологиями, точность прицеливания, а также дальность удара делают С-400 одной из самых эффективных в мире систем.

Так, С-400 способны уничтожать цели на расстоянии до 400 км и на высоте до 27 км над уровнем моря.

Кроме того, по словам специалиста из Университета Бирмингема Ричарда Коннолли, ещё более привлекательным этот комплекс делает его дешевизна по сравнению с аналогами.

«С-400 превосходит любую другую аналогичную систему, даже американский Patriot», — приводит Daily Express слова бывшего заместителя главы ВВС Индии Капила Кака. Как также отметил, что сомневается в том, что американские системы заинтересуют Индию или Турцию.

«Российский ракетный комплекс С-400 — лучший в своём классе», — заявил аналитик турецкого телеканала TRT Абдула Масри, добавив, что это подтолкнуло Анкару рискнуть навлечь на себя гнев Трампа.

Вместе с тем он отметил, что «полагаться на США в этом вопросе было бы глупо», учитывая, сколько раз Вашингтон действовал вразрез с турецкими интересами.

Как сообщает Daily Express, первым приобрести С-400 решил Китай, а теперь идею рассматривают и в Индии.