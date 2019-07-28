Hürriyet: «это всё из-за Обамы» — Трамп не винит Анкару за покупку С-400

Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит Анкару за покупку российских зенитно-ракетных систем С-400. По его словам, эта сделка стала результатом правления администрации Барака Обамы, которая была «настоящей катастрофой», передаёт Hürriyet Daily News.

Дональд Трамп не стал винить Турцию в покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Заявление американского президента ещё раз продемонстрировало его нежелание вводить санкции против Анкары из-за этой сделки, пишет Hürriyet Daily News.

«Я не виню Турцию, потому что существуют множество обстоятельств имножество проблем, которые появились во время администрации Обамы. Это относится к временам администрации Обамы, которая была настоящей катастрофой», — заявил глава Белого дома.

Как поясняет издание, Трамп возлагает ответственность на нынешнюю ссору между Вашингтоном и Анкарой на своего предшественника. Ведь именно правительство Барака Обамы отказалось подписывать с Турцией договор о поставке ракетных систем Patriot.

Между тем несколькими днями ранее американский президент объявил, что Турция будет исключена из программы истребителей F-35. Участие страны в программе будет окончательно свёрнуто в марте 2020 года.

Трамп также продолжает обдумывать применение закона, который требует введение санкций против компаний, ведущих бизнес с российскими военно-промышленными компаниями. По некоторым данным, на недавней встрече за закрытыми дверями с сенаторами-республиканцами президент признался, что ему не хочется наказывать Турцию, утверждает Hürriyet Daily News.