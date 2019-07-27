Bloomberg: Турция предупредила США, что может отказаться от покупки «боингов»

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Турции могут отозвать заказ на поставку самолётов американской компании Boeing, пишет Bloomberg. Как считает издание, этот комментарий турецкого президента добавит напряжённости в отношения между двумя странами, которые уже осложнены из-за решения Анкары приобрести российские комплексы С-400.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство может «пересмотреть» заказ на самолёты американской компании Boeing. Стоимость этой сделки составляет порядка $10 млрд, пишет Bloomberg.

По словам издания, комментарий Эрдогана отражает натянутость отношений между Вашингтоном и Анкарой. Сомнения Турции относительно покупки «боингов» усилят существующую напряжённость, вызванную решением страны «презрительно отказаться» от американских систем Patriot и приобрести взамен российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Лидеры США и Турции встречались на недавнем саммите «Большой двадцатки» в Японии. Во время переговоров Эрдоган напомнил Дональду Трампу, что авиаперевозчик «Турецкие авиалинии», 49% акций которого принадлежит государству, всё ещё планирует закупить 100 самолётов компании Boeing.

После этой встречи Анкара начала получать из России ЗРК С-400. Но, как убеждены власти США, эти российские системы не сочетаются с членством Турции в НАТО и покупкой американских истребителей F-35.

«В Осаке я сказал Трампу, что, даже если Турция не станет покупать комплексы Patriot, она купит самолёты Boeing. Мы хорошие клиенты. Но если ситуация не изменится, нам придётся пересмотреть этот вопрос», — предупредил Эрдоган во время выступления в Анкаре.

В марте 2018-го «Турецкие авиалинии» приобрели 25 самолётов Boeing 787-9 Dreamliner, поставка которых должна завершиться в 2023 году. Кроме того, ранее компания объявила, что намерена купить 75 воздушных судов типа 737 MAX, с участием которых в этом году произошли две авиакатастрофы, отмечает Bloomberg.