Daily Sabah: Москва и Анкара обсуждают производство С-400 на территории Турции

Россия и Турция ведут переговоры по вопросу о совместном производстве С-400 на турецкой территории, пишет Daily Sabah со ссылкой на заявление генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова. Как отмечает издание, всё это происходит на фоне угроз США ввести санкции в отношении Анкары из-за сделки по покупке российских комплексов.

Россия и Турция ведут переговоры по вопросу о совместном производстве некоторых компонентов российского ракетного комплекса С-400 на территории Турции, пишет Daily Sabah со ссылкой на заявление генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова.

Ранее в этом месяце в Турцию прибыла первая партия С-400, после чего США начали процесс исключения Анкары из программы по развитию малозаметных истребителей F-35, мотивируя такой шаг режимом безопасности.

После ряда безуспешных попыток приобрести американский противовоздушный комплекс в 2017 году Анкара приняла решение купить российский комплекс С-400. После заключения сделки американские чиновники посоветовали Анкаре приобрести комплексы Patriot вместо С-400, аргументируя это тем, что российские системы несовместимы с оборудованием НАТО.

Тем не менее Анкара подчеркнула, что С-400 не будут интегрироваться в системы НАТО, поэтому угрозы для альянса они не представляют. Кроме того, Турция неоднократно заявляла о том, что готова обсудить с Вашингтоном сложившуюся ситуацию, а также предложила создать совместную группу для оценки потенциальной опасности С-400 для альянса. Тем не менее никаких шагов в этом направлении США так и не предприняли.

Кроме того, после того как компоненты российских комплексов начали прибывать в Турцию, США заявили о том, что введут против Анкары санкции согласно закону, призванному помешать различным странам закупать военное оборудование у России.

Глава МИД Турции Мевлет Чавушоглу заявил, что санкции Вашингтона без ответа не останутся, добавив, что Анкара рассмотрит альтернативы F-35, в случае если США всё же исключат турок из программы.