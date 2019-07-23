Der Spiegel: Турция не оставит без ответа «враждебные действия» со стороны США

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предостерег Вашингтон от введения санкций против Анкары за покупку российских ЗРК С-400, сообщает Der Spiegel. «Если США займут по отношению к нам враждебную позицию, то в этом случае мы примем ответные меры», — заверил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Вот уже на протяжении нескольких месяцев между Турцией и Соединёнными Штатами не утихает спор из-за покупки турецкой стороной новейших российских зенитно-ракетных комплексов C-400, пишет Der Spiegel.

На этот раз резко отреагировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, поскольку в настоящий момент в Вашингтоне рассматривается вопрос о введении санкций против Анкары, сообщает немецкое издание.

«Если Соединённые Штаты займут по отношению к нам враждебную позицию, то в этом случае — и об этом мы уже говорили, это не тайна, — мы примем ответные меры», — заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

При этом Чавушоглу не только предостерег Белый дом от штрафных мер против Турции, но и в то же время отметил, что сам американский лидер Дональд Трамп, по его мнению, не хочет вводить санкции против Анкары.

«Мы ожидаем этого от Трампа», — подчеркнул глава турецкого МИД.

Несмотря на протест со стороны Соединённых Штатов, ещё 12 июля Москва всё же начала поставки в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400, напоминает Der Spiegel.