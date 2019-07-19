Welt: США дали Турции «геостратегический намёк» — решили продать новые ракеты Германии

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Германии 50 новых ракет для находящихся на вооружении бундесвера систем Patriot. По версии немецкой газеты Die Welt, этот шаг является «геостратегическим намёком» для Турции, которая предпочла американской технике российские комплексы С-400. С их помощью страна НАТО впервые сможет увидеть, насколько на самом деле хороша маскировка американских F-35.

Бундесвер должен получить 50 новых ракет Patriot, и Госдепартамент уже одобрил эту сделку. Как отмечает немецкий журнал Die Welt, это «геостратегический намёк» для Турции.

Эта новость очень важна для безопасности Германии и её защиты от возможных атак с воздуха, пишет издание. В официальном сообщении американских властей говорится о том, что Госдепартамент США одобрил продажу ракет Patriot немецкому правительству на сумму $401 млн.

Берлин запрашивал разрешение на покупку этих 50 ракет и теперь получил его. За этим шагом американской стороны стоит послание: Вашингтон дал зелёный свет давно заявленной модернизации систем ПВО Patriot на вооружении бундесвера, поясняет автор статьи. Это решение было принято на фоне спора США и Турции по поводу систем ПВО.

Турция недавно сделала выбор между американскими системами Patriot и российскими С-400 в пользу российских комплексов ПРО. С точки зрения Анкары, российские системы превосходят американские в техническом отношении, причём Москва предлагает более выгодные цены. Президент Реджеп Тайип Эрдоган даже хочет вместе с Россией разрабатывать системы следующего поколения С-500. В то же время он не исключает возможности приобретения американских систем Patriot.

Турецкие эксперты убеждены, что радары российских С-400 могут одновременно вести вдвое больше целей, чем американские Patriot, а дальность действия радара и управляемых ракет российских комплексов значительно выше.

Американское правительство возмущено решением Турции, отмечает автор статьи. Об этом не говорят официально, но в результате страна НАТО при помощи радаров российских С-400 впервые сможет увидеть, действительно ли новые американские самолёты F-35 обладают заявленными маскировочными характеристиками. В качестве реакции на покупку С-400 Турцией Вашингтон хочет исключить её из программы по производству F-35.

Между тем, правительство в Берлине никогда не посещала идея приобретения систем ПРО у России, подчёркивает Die Welt. Однако в Германии тоже присутствует конкурентная борьба за системы ПВО для бундесвера. Речь идёт об управляемых ракетах, с помощью которых можно обеспечить с земли защиту от подлетающих ракет потенциального противника — возможно, даже с ядерными боеголовками — а также истребителей и беспилотников.

Министерство обороны планирует отказаться от систем Patriot, поставленных на вооружение бундесвера ещё в 1989 году. Так что одобренная Вашингтоном модернизация немецких систем ПВО — возможно, лишь промежуточный шаг в переходе на совершенно новые системы проекта под названием TLVS.

Как сообщается в статье, Министерство обороны Германии намерено осуществить многомиллиардный проект и снабдить бундесвер принципиально новыми системами. Пока что после многочисленных промедлений консорциуму американской компании Lockheed и европейского концерна MBDA предстоят предметные переговоры с Берлином. В конце года согласованное предложение должно быть представлено в парламенте.

Если оно будет принято, новые системы TLVS могут поступить на вооружение бундесвера около 2030 года. По аргументации производящего консорциума, новая техника предоставляет «защиту от значительно большего спектра угроз» и оснащена более надёжными системами кибербезопасности и новой коммуникационной системой, а также способна одновременно преследовать больше целей на дистанции короткой и средней дальности.

Правда, есть одна курьёзная деталь, отмечает немецкий журналист: ракеты системы Patriot, поставку которых Германии сейчас одобрил Вашингтон, будут использоваться и в будущих системах TLVS. Более того, радары нового проекта смогут работать с полной отдачей только при использовании ракет для системы Patriot.

Конкурент Lockheed компания Raytheon продолжает надеяться, что Германия не остановится на заявленной сейчас модернизации систем Patriot и примет другое решение в долгосрочной перспективе. Концерн готов предоставить сопоставимый вариант, который будет стоить меньше, чем половина TLVS по нынешним оценкам, уже заявил официальный представитель Raython, отмечает Die Welt.