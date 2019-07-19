Welt: США дали Турции «геостратегический намёк» — решили продать новые ракеты Германии
Бундесвер должен получить 50 новых ракет Patriot, и Госдепартамент уже одобрил эту сделку. Как отмечает немецкий журнал Die Welt, это «геостратегический намёк» для Турции.
Эта новость очень важна для безопасности Германии и её защиты от возможных атак с воздуха, пишет издание. В официальном сообщении американских властей говорится о том, что Госдепартамент США одобрил продажу ракет Patriot немецкому правительству на сумму $401 млн.
Берлин запрашивал разрешение на покупку этих 50 ракет и теперь получил его. За этим шагом американской стороны стоит послание: Вашингтон дал зелёный свет давно заявленной модернизации систем ПВО Patriot на вооружении бундесвера, поясняет автор статьи. Это решение было принято на фоне спора США и Турции по поводу систем ПВО.
Турция недавно сделала выбор между американскими системами Patriot и российскими С-400 в пользу российских комплексов ПРО. С точки зрения Анкары, российские системы превосходят американские в техническом отношении, причём Москва предлагает более выгодные цены. Президент Реджеп Тайип Эрдоган даже хочет вместе с Россией разрабатывать системы следующего поколения С-500. В то же время он не исключает возможности приобретения американских систем Patriot.
Турецкие эксперты убеждены, что радары российских С-400 могут одновременно вести вдвое больше целей, чем американские Patriot, а дальность действия радара и управляемых ракет российских комплексов значительно выше.
Американское правительство возмущено решением Турции, отмечает автор статьи. Об этом не говорят официально, но в результате страна НАТО при помощи радаров российских С-400 впервые сможет увидеть, действительно ли новые американские самолёты F-35 обладают заявленными маскировочными характеристиками. В качестве реакции на покупку С-400 Турцией Вашингтон хочет исключить её из программы по производству F-35.
Между тем, правительство в Берлине никогда не посещала идея приобретения систем ПРО у России, подчёркивает Die Welt. Однако в Германии тоже присутствует конкурентная борьба за системы ПВО для бундесвера. Речь идёт об управляемых ракетах, с помощью которых можно обеспечить с земли защиту от подлетающих ракет потенциального противника — возможно, даже с ядерными боеголовками — а также истребителей и беспилотников.
Министерство обороны планирует отказаться от систем Patriot, поставленных на вооружение бундесвера ещё в 1989 году. Так что одобренная Вашингтоном модернизация немецких систем ПВО — возможно, лишь промежуточный шаг в переходе на совершенно новые системы проекта под названием TLVS.
Как сообщается в статье, Министерство обороны Германии намерено осуществить многомиллиардный проект и снабдить бундесвер принципиально новыми системами. Пока что после многочисленных промедлений консорциуму американской компании Lockheed и европейского концерна MBDA предстоят предметные переговоры с Берлином. В конце года согласованное предложение должно быть представлено в парламенте.
Если оно будет принято, новые системы TLVS могут поступить на вооружение бундесвера около 2030 года. По аргументации производящего консорциума, новая техника предоставляет «защиту от значительно большего спектра угроз» и оснащена более надёжными системами кибербезопасности и новой коммуникационной системой, а также способна одновременно преследовать больше целей на дистанции короткой и средней дальности.
Правда, есть одна курьёзная деталь, отмечает немецкий журналист: ракеты системы Patriot, поставку которых Германии сейчас одобрил Вашингтон, будут использоваться и в будущих системах TLVS. Более того, радары нового проекта смогут работать с полной отдачей только при использовании ракет для системы Patriot.
Конкурент Lockheed компания Raytheon продолжает надеяться, что Германия не остановится на заявленной сейчас модернизации систем Patriot и примет другое решение в долгосрочной перспективе. Концерн готов предоставить сопоставимый вариант, который будет стоить меньше, чем половина TLVS по нынешним оценкам, уже заявил официальный представитель Raython, отмечает Die Welt.