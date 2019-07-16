Stratfor: C-400 — отличный комплекс, но всё же не «чудо-оружие»

Российские комплексы ПВО обладают впечатляющими ТТХ, но отнюдь не безупречны: отражать постоянный натиск вражеской авиации без поддержки других комплексов не способны даже самые современные С-400, считают эксперты Stratfor. Как пишут аналитики компании в своём отчёте, эффективность С-400 и его предшественников сильно зависит от войск, внутри которых они применяются — а также от выучки расчётов.

Российские комплексы ПВО по-прежнему не сходят со страниц западных газет — так, новейший дальнобойный С-400 только что «к большому неудовольствию Запада» был передан Турции, и теперь в прессе разгораются жаркие дискуссии о том, сможет ли его заполучить Иран, а предыдущую версию комплекса, C-300, ранее закупили многие страны, включая Сирию, говорится в материале разведывательно-аналитической компании Stratfor. Как отмечает аналитик компании, такое внимание к российскому оружию, учитывая его превосходные технические характеристики, неудивительно — но необходимо понимать, что на деле «ценность дальнобойных комплексов ПВО нельзя приравнивать к их теоретическим возможностям, поскольку она гораздо сильнее зависит от того, кто применяет комплекс и как он применяется».

В целом системы ПВО большой дальности, включая и российские С-300 и С-400, являются крайне эффективным оружием, а С-400 — возможно, лучшей и самой универсальной среди стоящих сейчас на вооружении образцов (притом что Москва в настоящий момент разрабатывает для неё ещё более совершенную замену в виде С-500), пишут авторы документа. Среди сильных сторон российских машин — увеличенная дальность, способность наносить удары по целям различного типа (главным образом это воздушные суда, но комплексы также способны поражать некоторые крылатые и баллистические ракеты), а также передовые сенсоры, которые, как утверждает Россия, обладают возможностью обнаруживать самолёты, оборудованные технологией «стелс», перечисляют аналитики.

«Под управлением компетентных и хорошо обученных расчётов современные зенитно-ракетные комплексы вроде С-400 могут нанести противнику серьёзный урон, — пишут авторы. — Благодаря своей дальности они способны ударять по ключевым летательным аппаратам обеспечения и поддержки противника — например, по ценным самолётам-заправщикам, а также самолётам дальнего радиолокационного обнаружения и предупреждения. Их гибкие средства обнаружения и ведения целей дают им возможность обеспечивать оборону от множества различных видов угроз и нападений. Ну а их, пусть и ограниченная, способность обнаруживать самолёты с технологией «стелс» потенциально может позволять им сбивать лучшие на сегодняшний день боевые самолёты».

Между тем, даже с учётом таких ТТХ современные дальнобойные комплексы ПВО «хороши лишь настолько, насколько им позволяет обстановка, в которой они работают», — иначе говоря, их эффективность зависит от того, какому противнику они противостоят, подчёркивается в материале Stratfor. К примеру, С-400 будет серьёзной угрозой для ограниченного воздушного контингента, однако даже в целом батальоне этих комплексов имеется лишь восемь транспортно-пусковых установок, на каждой из которых размещается обычно четыре ракеты. 32 ракет, разумеется, будет вполне достаточно, чтобы серьёзно навредить ограниченному контингенту войск противника, однако если батальон будет действовать изолированно без поддержки других современных средств противовоздушной обороны, отразить решительное и продолжительное нападение он не сможет — ему просто не хватит амуниции, предупреждают авторы. Это утверждение вдвойне справедливо для ближневосточных стран, где многие импортёры из-за дороговизны комплексов ПВО развёртывают их не батареями, а батальонами — то есть самыми маленькими подразделениями, которые имеют наготове лишь по 16 ракет, говорится в материале.

Кроме того, несмотря на «впечатляющую в теории дальность», дальнобойные зенинтно-ракетные системы всё равно уязвимы для особых ракет, запускаемых извне зоны их поражения, полагают аналитики Stratfor. Что же касается их сенсоров, на их работу оказывает значительное влияние рельеф — и низколетящая цель может, пользуясь изгибами земной поверхности, долго избегать обнаружения комплексами, предполагают эксперты.

Эти факторы подчёркивают ключевую особенность комплексов ПВО, подобных С-300 и С-400, — они создавались не как автономное оружие, а как элемент единой системы противовоздушной обороны, куда также должны входить другие комплексы самой разной дальности, радары и сенсоры. В современных войсках ПВО к дальнобойным комплексам как правило приставляют другие зенитные системы малой дальности, способные сбивать ракеты противника на малом расстоянии при помощи пушек и маневренных ракет, пишут авторы. Несмотря на то что звездой единой системы противовоздушной обороны являются всё-таки дальнобойные комплексы, в конечном счёте они работают в команде с другими, подчёркивают они.

По мысли экспертов Startfor, всё это говорит о том, что наиболее эффективными эксплуатантами российских комплексов ПВО на сегодняшний день являются сама Россия и Китай — в обеих странах это оружие интегрировано в очень сложную и плотную систему противовоздушной обороны, которую дополнительно поддерживают многочисленные перехватчики. Среди менее успешных пользователей — Турция, где С-400 уже лишены поддержки комплексов другого типа, однако всё равно остаются достаточно эффективными, поскольку ПВО Турции строится на применении самолётов-перехватчиков; таким образом, российские машины, в сущности, восполняют «пробел в средствах», позволяя Турции эффективно отражать баллистические ракеты, пишут авторы.

Наконец, есть и такие страны, как Сирия, где закупленные совсем недавно С-300 остаются изолированными и многочисленными, расчёты не отличаются выучкой, а другие элементы ПВО либо были уничтожены в результате гражданской войны, либо безнадёжно устарели, подчёркивается в анализе. По этой причине, хотя сирийские С-300 и могут в теории нанести какой-то урон израильским самолётам, «после запуска первой же ракеты долго они не проживут», убеждены аналитики Stratfor.

«В конечном счёте дальнобойные зенитно-ракетные комплексы вроде С-400 — это не чудо-оружие; оказавшись под постоянным натиском без доступа к подкреплениям, прогнуться могут даже самые эффективные единые системы противовоздушной обороны. Но при должной поддержке они всё-таки могут сыграть решающую роль — особенно в бою против ограниченных контингентов», — подытоживают авторы.