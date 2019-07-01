DM: «сирийская ракета российского производства» переполошила жителей Северного Кипра

На территории Северного Кипра произошли несколько взрывов, которые, согласно предварительным данным, стали результатом падения российской ракеты С-200, стоящей на вооружении Сирии, передаёт Daily Mail. Предполагается, что ракета была выпущена сирийскими системами ПВО в ответ на израильские обстрелы, однако отклонилась от курса.
На контролируемой Турцией части Кипра произошли сильные взрывы, предположительно в результате падения ракеты российского производства, стоящей на вооружении сирийской армии, сообщает Daily Mail.
Как отмечает издание, взрывы произошли около часа ночи в 20 км от столицы Кипра Никосии, после чего начался пожар. В результате никто не пострадал.
Местные жители, некоторые из которых были эвакуированы, сообщили, что увидели в небе яркую вспышку, а затем услышали три взрыва. При этом многие испугались, что стали свидетелями авиакатастрофы.
По предварительной версии, на территории Северного Кипра упала отклонившаяся от курса ракета российского производства С-200 сирийской ПВО, активизированной из-за обстрела со стороны Израиля.
К такому выводу в республике пришли, обнаружив на обломках упавшего объекта надписи на русском языке, совпадающие с надписями на части российской ракеты С-200, найденной на территории Турции в июле прошлого года. По его словам, найденные части свидетельствуют о том, что ракета взорвалась в воздухе.
«Предполагается, что ракета, выпущенная с территории Сирии, упала здесь случайно, в результате неконтролируемых пусков с батарей… в ответ на вчерашние интенсивные удары со стороны Израиля», — заявил министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кудрет Озерсай.
«Вскоре надписи и обозначения на обломках позволят нам точно узнать, что произошло», — добавил министр, призвавший Сирию, Израиль и другие страны региона принимать во внимание безопасность соседних государств.
«Это одна из отрицательных сторон войны в регионе, отражающаяся на нашей стране», — отметил лидер киприотских турок Мустафа Акынджи. Тем не менее, как отмечает Daily Mail, в случае если предварительные данные будут подтверждены в ходе расследования, это станет первым случаем, когда Кипр пострадал от операций на Ближнем Востоке, несмотря на территориальную близость к данному региону.
Daily Mail отмечает, что ранее сирийское агентство SANA сообщило, что израильские самолёты атаковали окрестности Дамаска и города Хомс, ракеты были сбиты сирийскими средствами ПВО. Как утверждает сирийская сторона, в результате обстрелов погибли 15 человек.
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