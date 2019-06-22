GW: США и Россия хотят окончания войны в Сирии и ограничения послевоенной роли Ирана

Беспрецедентным событием называет польский журналист Давид Варшавский предстоящую встречу в Иерусалиме советников по национальной безопасности России, США и Израиля. Как отмечает он в Gazeta Wyborcza, речь прежде всего пойдёт о будущем Сирии. При этом, по его словам, стороны настойчиво опровергают подготовку какого-либо соглашения по этой проблеме.

Встреча в Иерусалиме советников по национальной безопасности США, России и Израиля, которая состоится в понедельник, станет беспрецедентным событием. И не только потому, что саммит в этом составе и в этом месте, организованный по инициативе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху подтверждает значение Израиля для обеих супердержав, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Давид Варшавский.

Россия сможет вести переговоры о будущем Сирии с Турцией и Ираном, а США, в свою очередь, — с Саудовской Аравией и странами Персидского Залива. Но ни одна из этих стран региона не могла участвовать в саммите обеих стран — США и России,

Безусловно Нетаньяху, что и понятно, будет использовать эту встречу в предвыборной кампании. Однако самодовольство Иерусалиме должно иметь свои границы: Джон Болтон и Николай Патрушев без Меира Бен-Шабата тоже могли бы разговаривать. Однако саммит в израильской столице — это безусловно жест в адрес Нетаньяху. Но вполне возможно, что он будет компенсирован той ценой, которую придётся заплатить Израилю за решения, принятые в ходе него, объясняет автор.

США и Россия хотят окончания войны в Сирии и ограничения послевоенной роли Ирана в этой стране. Израилю война мешает меньше, потому что она парализует потенциального врага, но зато он требует полного вывода из Сирии иранских войск и боевиков, насчитывающих около 60 тысяч человек. Это требование хоть и обосновано, однако нереально: войну для Асада выиграла иранская пехота наравне с российской авиацией и силой её из Сирии никто не уберёт.

В то время как для США Иран является врагом, то для России — он конкурент в формировании послевоенного миропорядка в Сирии. Москва обеспокоена наличием в Сирии неконтролируемых государством шиитских вооружённых сил наподобие движения «Хезболла» и планами строительства иранской морской базы в порту Банияс.

Одновременно Москва выигрывает на враждебности между Тегераном и Вашингтоном. В политическом плане кризис между США и Ираном сближает её с Европой, которая находится в отчаянии от безответственности президента Трампа. А в экономическом плане Россия зарабатывает на растущих ценах топлива. Но соглашение с США по Сирии вернуло бы России позицию одного из ведущих игроков на ближневосточной сцене. Москва очень хочет получить эту роль в виду своих амбиций, впрочем, в политическом плане она этого уже частично достигла, подчёркивает автор.

Обе стороны опровергали факт того, что велись переговоры на тему такого соглашения, но для США оно бы имело дополнительное преимущество, потому что оно бы уменьшило вероятность войны с Ираном, которой Вашингтон не хочет, и на которую Тегеран без российской поддержки не решится. Это открыло бы России дорогу к двустороннему формату договорённостей США в плане других проблем — Украина могла бы быть следующей. Следовательно, если Болтон договорится с Патрушевым, то их компромисс могли бы официально подтвердить оба президента на встрече «Большой двадцатки» в Осаке, которая состоится несколько дней спустя.

Если компромисса не будет, то державы в состоянии избежать нового кризиса, потому что переговоры советников имеют ведь экспертное, а не политическое измерение, а Нетаньяху сможет и далее извлекать пользу из самого факта, места и состава участников проведённой встречи, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Давид Варшавский.