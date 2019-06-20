Times: Иран послал «ясный сигнал», сбив американский дрон-разведчик

Иран не позволит вторгаться в своё воздушное пространство, и уничтожение американского беспилотника должно стать «ясным сигналом», заявил командующий КСИР Хоссейн Салами. Как отмечает The Times, сообщения о сбитом дроне прозвучали на фоне нарастающей враждебности в отношениях Тегерана и Вашингтона.
Тегеран заявил, что американский беспилотник RQ-4 Global Hawk, сбитый сегодня утром, нарушил воздушное пространство Ирана, передаёт The Times.
Как отмечает издание, командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами назвал границы страны их «красной линией», а уничтожение беспилотника — «ясным сигналом» со стороны «защитников» этих границ.
Вооружённые силы США признают, что RQ-4 Global Hawk был сбит, но настаивают, что аппарат находился в международном воздушном пространстве. По версии Ирана, дрон летел вблизи провинции Хормозган, примыкающей к Ормузскому заливу.
Власти Ирана назвали подобные вторжения в воздушное пространство «провокационными» и предупредили о возможных последствиях, говорится в статье.
«Иран не стремится воевать ни с одной страной, но мы совершенно готовы к тому, чтобы защищать Иран», — приводит The Times слова Хоссейна Салами.
Газета напоминает, что враждебность в отношениях между Тегераном и Вашингтоном нарастает с тех пор, как Трамп ввёл против Ирана суровые санкции. На прошлой неделе в Оманском заливе были подорваны два нефтяных танкера, и США вместе со своими союзниками возложили вину на Иран.
В связи с «враждебным поведением» Тегерана Вашингтон готовится отправить в регион ещё 1000 военнослужащих. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что в ответ на «недавние действия Ирана» Америка может применить военную силу, говорится в статье.
«США утверждают, что хотят избежать открытой войны с Ираном, но обе стороны предупреждают, что провокации могут случайно привести к конфликту», — пишет The Times.
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