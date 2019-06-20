Обозреватель Guardian: возможную войну с Ираном ничем не оправдать

«Грядёт война США с Ираном. И даже не думайте, что она будет оправдана», — пишет обозреватель The Guardian Оуэн Джонс.

По его мнению, союзники президента США Дональда Трампа попытаются представить Иран угрозой, как они поступили в случае с Ираком и Ливией.

«Мы не должны следовать по пути заранее продуманной кровожадности, — отмечает автор. — Мы знаем, как будет развиваться эта история. Решение о войне было принято заранее, причём уже давно».

И тут наступает финальная фаза, когда для достижения этой цели необходимо собрать доказательства. Давно существующий режим внезапно становится неминуемой угрозой. Тут появляются люди, которые в своё время были вынуждены покинуть родную страну и у которых остались лишь минимальные связи с ней, зато у них огромные счета в банке, обширные связи с аналитическими центрами правого толка. И вот они торжественно заявляют о необходимости вести войну против их родины. Далее начинаются нескончаемые разговоры о бесконечных нарушениях прав человека.



«При этом элиты игнорируют случаи, когда аналогичные нарушения совершаются нашими союзниками, такими как Саудовская Аравия, которая погрузила Йемен в самый тяжёлый гуманитарный кризис в мире», — подчёркивает автор.

Критиков войны, между тем, демонизируют, сетует Оуэн Джонс. Их выставляют ненавистниками своей страны, марионетками или полезными идиотами врага, который представляет опасность не только для национальной безопасности западных государств, но и для своего собственного народа.

«Если бы угроза национальной безопасности и нарушения прав человека были действительно основанием для военной интервенции, то мы бы уже давно обстреляли ракетами Саудовскую Аравию: как за экспорт международного терроризма, так и за бомбардировку автобусов с йеменскими детьми, возвращавшимися с пикника. Но сейчас ясно, куда мы направляемся. Война надвигается — эта информация пока ещё едва проникла в сознание более широкой общественности, — и если вдохновители войн в Ираке и Ливии добьются своего, то может произойти бедствие пострашнее этих двух конфликтов», — отмечает обозреватель The Guardian Оуэн Джонс.