Hill: отставка Шанахана встревожила сенат и «оставила без контроля» Пентагон

И. о. министра обороны США Патрик Шанахан ушёл с занимаемой должности из-за семейного скандала, пишет The Hill. По словам издания, отставка чиновника вызвала негодование среди американских законодателей, особенно на фоне растущего противостояния между Вашингтоном и Тегераном, грозящего перерасти в вооружённый конфликт.

И. о. министра обороны США Патрик Шанахан отказался от своей должности по семейным обстоятельствам. Его неожиданная отставка «привела в ярость» сенаторов и оставила Пентагон «без контроля» на фоне растущей напряжённости в Персидском заливе, пишет The Hill.

По словам издания, с уходом Шанахана вновь возникает вопрос, как долго Министерство обороны будет оставаться без одобренного конгрессом руководителя. Он звучит особенно актуально на фоне опасений американских законодателей, что обострение отношений с Ираном может перерасти в вооружённый конфликт.

В мае Белый дом объявил, что Дональд Трамп собирается выдвинуть Шанахана на должность министра обороны. Но запрос о его утверждении так и не был отправлен в сенат, отмечает The Hill.

Параллельно с этим в Вашингтоне начали ходить слухи, что сбор данных ФБР о Шанахане затягивается из-за тёмной истории с его разводом. Недавние статьи в The Washington Post и USA Today подтвердили эту гипотезу.

Согласно публикациям, в 2010 году Шанахан и его бывшая жена Кимберли Джординсон вступили в спор, который закончился рукоприкладством. Джординсон сообщила полиции, что муж бил её в живот. Шанахан в ответ обвинил в агрессии супругу, которая, по его словам, нанесла ему «10–20 ударов».

После этого инцидента Джординсон была арестована по подозрению в домашнем насилии. Но прокурор снял с неё обвинение, сославшись на отсутствие доказательств, обращает внимание The Hill.

Кроме того, если верить статье The Washington Post, в 2011 году сын пары ударил Джординсон бейсбольной битой и оставил лежать на полу в луже крови. При этом Шанахан вновь обвинил в произошедшем свою бывшую супругу, заявив, что она «изводила» ребёнка.

Трамп заявил, что только накануне узнал об этих обстоятельствах, но не вынуждал Шанахана подавать в отставку. Он назвал бывшего и. о. министра обороны «прекрасным человеком», который переживает «непростые времена».

Между тем Джеймс Инхоф, председатель сенатского комитета по делам Вооружённых сил США, требует, чтобы Белый дом определился с номинантом на должность главы Пентагона. Этот пост никогда ещё не оставался вакантным так долго за всю историю ведомства, отмечает издание.

Инхоф вновь заявил, что и. о. министра обороны США имеет «меньшее влияние» на мировой арене. А это, по его мнению, особенно важно сейчас с учётом «того, что творится в Иране». Однако сам Трамп настаивает, что Пентагон будет готов противодействовать Тегерану даже без постоянного лидера.

Союзник Трампа и заметная фигура Республиканской партии сенатор Линдси Грэм считает, что Шанахан поступил правильно, подав в отставку. «Я думаю, он проделал хорошую работу. Мне он нравится, но проблемы, с которыми он столкнулся, вероятно, осложнили бы утверждение его кандидатуры», — заявил политик.

Лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер полагает, что эпизод с Шанаханом подчёркивает «хаос» внутри администрации Трампа. «Сейчас очень сложное время, учитывая ситуацию в Иране и все провокации и противодействия. И не иметь министра обороны в такое время возмутительно», — убеждён законодатель.

Американский президент уже объявил в своём твите, что собирается выдвинуть на пост главы Минобороны США Марка Эспера. До своего назначения он на протяжении семи лет был лоббистом военного подрядчика Raytheon, а также занимал различные должности в Пентагоне, Торговой палате и конгрессе.

Несколько сенаторов-республиканцев уже сказали, что поддержат кандидатуру Эспера в случае его номинации. И всё же лоббистское прошлое чиновника и конфликт интересов, связанный с его работой на Raytheon, могут осложнить его назначение, считает The Hill.