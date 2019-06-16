New York Times: США усиливают кибернаступление на Россию

Киберкомандование США внедрило вредоносный код в компьютерные системы российских электросетей и других стратегических объектов, пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации Трампа. По словам издания, эти действия американских военных грозят обострить «ежедневную цифровую холодную войну» между Москвой и Вашингтоном.

Соединённые Штаты наращивают масштабы «цифрового вторжения» в российскую энергосистему, что служит предупреждением Владимиру Путину и демонстрирует, как администрация Трампа использует новые полномочия для более агрессивного применения своего киберарсенала. Об этом The New York Times рассказали бывшие и действующие американские чиновники.

По словам собеседников издания, в компьютерных системах российских электрических сетей и других стратегических объектов был размещён вредоносный код. Таким образом Вашингтон ответил Москве на её «кампанию по дезинформации и хакерские атаки во время промежуточных выборов в конгресс 2018 года».

Сторонники более агрессивной стратегии считают, что такая мера назрела давным-давно. В течение многих лет Министерство внутренней безопасности и ФБР предупреждали, что Россия «внедряет вирусы», способные в случае конфликта между двумя странами нарушить работу электростанций, нефте- и газопроводов, а также систем водоснабжения в США.

Вместе с тем подобные действия американских военных имеют определённый риск. Они грозят значительно обострить «ежедневную цифровую холодную войну между Вашингтоном и Москвой», считает издание.

В администрации Трампа отказались сообщать, какие именно действия выполняло Киберкомандование, новая структура в составе Пентагона, которая проводит наступательные и оборонительные операции в цифровом пространстве. Но советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон на днях заявил, что США рассматривают эти действия в киберпространстве в качестве возможности сказать России или кому-либо ещё, кто занимается хакерскими операциями: «Вы поплатитесь».

На выступлении в сенате глава Киберкомандования генерал-лейтенант Пол Накасоне утверждал, что противники перестали бояться США. Он настаивал на необходимости «наступательной обороны» в сетях враждебной страны, чтобы продемонстрировать готовность Америки ответить на онлайн-атаки.

Трамп наделил Киберкомандование новыми полномочиями летом прошлого года. Известно, что этот засекреченный президентский указ даёт Накасоне право на проведение операций без предварительного одобрения со стороны главы государства.

Но, похоже, что действия внутри российских энергосистем проводятся Киберкомандованием при помощи других полномочий, утверждённых в прошлом году конгрессом. Закон о санкционировании военных действий разрешает проводить этому подразделению Пентагона «тайную военную деятельность» в киберпространстве для «сдерживания или защиты от нападений и других злонамеренных действий» против США без разрешения Трампа.

Важный вопрос: насколько глубоко в российскую электрическую систему проникли американские хакеры. Только после этого станет ясно, может ли вредоносный код в случае его активации «погрузить Россию во тьму или нанести урон её Вооружённым силам», подчёркивает издание.

По информации двух источников в администрации, Трамп не был проинформирован о деталях операции по внедрению в российские энергосети программных кодов, способных вести наблюдение или атаковать систему изнутри. Представители Пентагона и спецслужб рассказали изданию о том, что их руководство беспокоит реакция президента, а также вероятность того, что он может отменить приказ или обсудить эту операцию с иностранными чиновниками. Так, в 2017 году президент в беседе с российским министром иностранных дел упомянул секретную операцию, которая проводилась США в Сирии.

Пока не существует свидетельств того, что США смогли нарушить работу российских энергосистем. Точно так же и Россия до сих пор не отключала электричество на американской территории. Однако размещение вредоносного кода внутри обеих систем вновь ставит вопрос о том, является ли энергосистема — как и любой другой критически важный инфраструктурный объект — законной целью для онлайн-атак.

Какой будет реакция правительства Путина на более агрессивную позицию Америки, которую описал Болтон, всё ещё неясно. Также открытым остаётся вопрос, правильно ли размещать цифровые мины в иностранной энергосистеме ради «сдерживания» России, заключает The New York Times.