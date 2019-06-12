WSJ: Болтон обвинил Россию в распространении слухов о его разногласиях с Трампом

На форуме под эгидой газеты The Wall Street Journal советник президента США Джон Болтон заявил, что противники Вашингтона, в том числе Россия, распространяют слухи о его политических разногласиях с Дональдом Трампом. По словам Болтона, Соединённые Штаты намерены усилить наступательные операции в киберпространстве в ответ на хакерские атаки.
США намерены увеличить число наступательных операций в киберпространстве в качестве ответных действий на хакерские атаки. Об этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.
По его словам, с тех пор как в прошлом году президент Дональд Трамп снял ограничения на наступательные операции США в киберсфере, страна сосредоточилась на предотвращении вмешательства в американские выборы и экономического шпионажа. При этом Болтон подчеркнул, что речь идёт не только о виртуальном пространстве.
Кроме того, во время своего выступления Болтон заявил, что Россия, Северная Корея, Иран, Китай и Венесуэла «приняли решение попытаться распространять дезинформацию об администрации» Трампа. В частности, политик обвинил «противников и соперников» США в распространении ложной информации о разногласиях советников с президентом.
Издание напоминает, что Болтон, который пользуется репутацией милитариста, прежде чем войти в команду Трампа неоднократно призывал к смене режима в Иране. Однако, по словам близких к президенту источников, Трамп отвергает любую возможность военного вмешательства во внутренние дела Тегерана.
Также месяц назад Болтон заявил, что пуски баллистических ракет малой дальности Северной Кореей нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН. Однако уже на следующий день Трамп отметил, что эти запуски не вызвали у него беспокойства.
При этом Болтон не обошёл вниманием вопрос возможности проведения третьей встречи Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Вместе с тем советник уточнил, что на данном этапе всё зависит от Пхеньяна.
«Мы готовы, ждём их», — приводит The Wall Street Journal слова Болтона.
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