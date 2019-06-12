WSJ: Болтон обвинил Россию в распространении слухов о его разногласиях с Трампом

19:36 В ДНР опровергли заявления о продвижении ВСУ к западу от Донецка Заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин опроверг заявления о том, что украинские военные захватили территории к западу от Донецка.

19:34 Горячкина и Лагно сыграли вничью на шахматном турнире претенденток Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно в десятом туре турнира претенденток, который проходит в Казани.

19:32 Рухани заявил о заинтересованности Японии в закупке нефти у Ирана Иранский президент Хасан Рухани в ходе пресс-конференции по итогам встречи с японским премьер-министром Абэ Синдзо заявил, что Япония заинтересована в продолжении закупки нефти у Ирана.

19:27 На Адыгейской ВЭС завершили монтаж первой ветроустановки На Адыгейской ветряной электростанции завершили монтаж первой ветроустановки. Её мощность — 2,5 МВт, сообщает интернет-газета «Дни.ру».

19:26 В «Зените» заявили, что инцидент с Лунёвым в аэропорту полностью исчерпан Пресс-секретарь санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Антон Макаренко прокомментировал инцидент с участием голкипера Андрея Лунёва, произошедший в аэропорту Внуково.

19:21 Премьеры России и Белоруссии обсудили график будущих контактов Российский и белорусский премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.

19:14 Самсонова проиграла Голубич в первом круге турнира WTA в Ноттингеме Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от швейцарки Виктории Голубич в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Ноттингеме.

19:10 В Приморье стартовала юношеская регата В Приморском крае стартовали ежегодные межрегиональные детско-юношеские соревнования по парусному спорту — Кубок залива Петра Великого в классе «Оптимист», сообщает VostokMedia.com.

19:07 Тимошенко рассказала о переговорах с Зеленским Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

19:00 Нурмагомедов объяснил, почему он хочет провести бой с Сен-Пьером Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал пункт в новом контракте с организацией о возможности проведения поединка с завершившим карьеру канадцем Жоржем Сен-Пьером.

19:00 Эксперт прокомментировал требование Украины на слушаниях в Гааге по газу Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление на слушаниях в гаагском арбитраже представителя Киева Елены Зеркаль о том, что запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность.

19:00 В Дамаске состоялся приём в честь Дня России В российском посольстве в Дамаске состоялся приём в честь Дня России, сообщает ФАН.

18:57 В Татарстане вручили госнаграды В Татарстане вручили государственные награды, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента республики.

18:54 Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.

18:52 Москалькова оценила идею о смягчении «антинаркотической» статьи УК Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о смягчении ст. 228 Уголовного кодекса о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков.

18:46 Порье о бое с Нурмагомедовым: хочу выйти в октагон и показать всё, на что я способен Американский боец Дастин Порье поделился ожиданиями от поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

18:40 Сын Алибасова рассказал о состоянии отца Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с телеканалом «360» рассказал о состоянии отца.

18:36 Нурмагомедов рассказал, как часто планирует проводить поединки Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, насколько часто он планирует проводить поединки после отбытия дисквалификации.

18:35 В Петропавловске-Камчатском заработал обновлённый терминал международного аэропорта В Петропавловске-Камчатском начал работу обновлённый терминал международного аэропорта, сообщает VostokMedia.com.

18:30 Нурмагомедов не исключил, что может провести бой в России Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не исключил вероятности проведения поединка на родине.

18:30 Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в сирийских провинциях за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на Минобороны.

18:27 В Бурятии начали строить вторую солнечную электростанцию В Бурятии началось строительство второй солнечной электростанции, сообщает VostokMedia.com.

18:24 Нурмагомедов считает, что Фергюсон заслуживает титульного боя Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о возможном поединке с американцем Тони Фергюсоном.

18:24 СМИ рассказали о работах по восстановлению в сирийской провинции Дейр эз-Зор В сирийской провинции Дейр эз-Зор продолжаются работы по восстановлению, сообщает ФАН.

18:19 В Самарской области у железнодорожной станции загорелся лес В Самарской области около железнодорожной станции Курумоч загорелся лес на площади 5 га. На место происшествия направлен пожарный поезд.

18:17 Порье заявил, что привык быть андердогом в титульных поединках Американский боец Дастин Порье рассказал, как он относится к тому, что не является фаворитом предстоящего поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

18:05 Сообщения о минировании парков и метро Москвы не подтвердились В экстренных службах Москвы опровергли сообщения о минировании станций метро и парков, опасных предметов там не обнаружено.

17:57 Нурмагомедов отметил важность присутствия отца в его углу во время боя с Порье Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, насколько для него будет важно присутствие отца Абдулманапа Нурмагомедова в его углу во время поединка с американцем Дастином Порье.

17:51 Нурмагомедов рассказал, возможен ли реванш с Макгрегором Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, возможен ли реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

17:51 В Уганде зафиксирован первый случай смерти от вируса Эболы В больнице Уганды от вируса Эболы скончался пятилетний мальчик. Об этом сообщает Associated Press.

17:49 Нурмагомедов признался, что не скучал по боям Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что во время своей дисквалификации не скучал по поединкам.

17:41 Нурмагомедов рассказал, сожалеет ли о потасовке после боя с Макгрегором Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, сожалеет ли он об инциденте после боя с ирландцем Конором Макгрегором.

17:36 США расширили санкции по Ирану Соединённые Штаты расширили ограничительные меры в отношении Ирана, включив в санкционные списки двух человек и одну компанию.

17:35 Гройсман поручил закупать уголь украинских шахт из-за долгов горнякам Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил разблокировать закупки угля с шахт в Львовской области и сделать его приоритетным для государственных энергокомпаний,. Данное решение принято для того, чтобы погасить задолженность по зарплатам перед горняками.

17:27 Футболист «Ростова» Ерёменко пропустил матчи сборной Финляндии из-за травмы Алексей Ерёменко, отец полузащитника клуба «Ростов» и сборной Финляндии по футболу Романа Ерёменко, сообщил, что его сын пропустил матчи национальный команды из-за травмы.

17:19 Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров. К настоящему времени контроль над аккаунтом восстановлен.

17:11 Фрум пропустит «Тур де Франс» из-за травмы Директор велокоманды INEOS Дейв Брэйлсфорд сообщил, что четырёхкратный победитель «Тур де Франс» британец Крис Фрум не выступит в гонке 2019 года из-за травмы.

17:05 Рябков отметил позитивную тональность встречи с Томпсон Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал позитивной встречу с помощником госсекретаря США Андреа Томпсон, которая состоялась в Праге.

16:58 Российская теннисистка Родина проиграла на старте турнира в Ноттингеме Россиянка Евгения Родина не сумела выйти во второй этап турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в английском Ноттингеме, уступив представительнице Румынии Елене-Габриэле Русе.

16:50 СМИ: Вратарь сборной России Лунёв устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково Голкипер сборной России Андрей Лунёв поскандалил с представителями одной из авиакомпаний в московском аэропорту Внуково и был доставлен в отделение полиции.

16:48 Полиция в Москве проверяет сообщения о минировании метро и парков В Москве полиция проверяет поступившие сообщения о минировании станций метро и парков. Об этом сообщает РИА Новости.

16:45 Велогонщик Фрум госпитализирован после падения на многодневке «Критериум Дофине» Британский велогонщик Крис Фрум, представляющий Team Ineos, госпитализирован после падения во время прохождения дистанции на многодневке «Критериум Дофине».

16:45 Луценко прокомментировал просьбу Зеленского уволить его Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал просьбу президента страны Владимира Зеленского уволить его. По словам генпрокурора, глава государства не имеет права делать это.

16:31 На Урале проводится проверка по факту сожжения венков у Вечного огня В Свердловской области организовали проверку по факту сожжения венков на Вечном огне.

16:29 Игнашевич дал свою оценку игре сборной России в отборочных матчах Евро-2020 Экс-футболист сборной России, тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич считает, что команда Станислава Черчесова в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0) сыграла в яркий и доминирующий футбол.

16:24 Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя сообщение о возможном визите в Крым комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, заявил о необходимости постоянного международного присутствия на полуострове.

16:18 «Реал» представил Йовича на стадионе На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.

16:18 Помощник госсекретаря США рассказала о темах встречи с Рябковым Помощник госсекретаря США Андреа Томпсон рассказала о встрече с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. По её словам, дипломаты обсудили ряд стратегических вопросов безопасности и диалог Вашингтона и Москвы.

16:06 Эксперт оценил заявление главы ХДС о необходимости сотрудничества с Россией Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с Россией.