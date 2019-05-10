Politico: Трамп рассказал, что ему приходится «усмирять» нрав Болтона

В беседе с журналистами американский президент признался, что он «сдерживает жёсткие мнения» своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Вместе с тем Трамп сообщил, что доволен работой чиновника, за которым давно закрепилась репутация «самого воинственного голоса» в Республиканской партии, пишет Politico.
Дональд Трамп заявил журналистам, что доволен советами Джона Болтона. Тем самым американский президент развеял недавние слухи о том, что он теряет доверие к своему советнику по национальной безопасности, пишет Politico.
«У него жёсткие взгляды на вещи, но это нормально. На самом деле я сдерживаю нрав Джона, что весьма удивительно», — признался глава Белого дома. — Я тот, кто его усмиряет. Это нормально».
Президент добавил, что ему нравится Болтон, но в его администрации есть разные люди, в том числе и настроенные «чуть миролюбивее», чем его советник по национальной безопасности.
Ранее The Washington Post сообщала: у Трампа появилось чувство, что Болтон пытается «втянуть его в войну» в Венесуэле после неудачного переворота оппозиции. Но в Белом доме заявили, что этот комментарий президента был произнесён «в шутку».
По словам издания, за Болтоном давно закрепилась репутация «самоговоинственного голоса» в Республиканской партии. Не так давно он назвал развёртывание ударной группы ВМС США на Ближнем Востоке «чётким и недвусмысленным сигналом» Ирану.
Чиновник также поддержал госсекретаря Майка Помпео, который обвинил Россию в том, что она «отговорила» венесуэльского президента Николаса Мадуро от «побега» в Кубу. «Это наше полушарие. Русские не должны сюда лезть. Это было ошибкой с их стороны. Она не приведёт к улучшению отношений», — утверждал Болтон.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, прокомментировал инициативу венесуэльского лидера Николаса Мадуро провести досрочные выборы в контролируемый оппозиционными силами парламент страны.
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