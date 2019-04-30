Болтон о переговорах России с КНДР: «Путин всегда блюдёт интересы России»

Призывая вернуться к шестистороннему формату переговоров по ядерному разоружению Северной Кореи, Владимир Путин, как всегда, стремится упрочить позиции Москвы, заявил в интервью Fox News советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, предложенный формат ранее уже показал себя неэффективным, а Дональд Трамп по-прежнему готов вести диалог с Ким Чен Ыном один на один.

В пятницу президент Трамп заявил, что переговоры по полному ядерному разоружению Северной Кореи по-прежнему ведутся. Вот это заявление.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Думаю, есть большой энтузиазм по поводу заключения сделки с Северной Кореей…



Однако на этой неделе северокорейский лидер Ким Чен Ын провёл саммит с президентом России Владимиром Путиным. После чего Путин заявил, что Ким хочет гарантий безопасности своего режима, не только от Соединённых Штатов, но и от ряда других стран, и что в вопросе ядерного разоружения Ким хочет пошаговой стратегии: отказ от какой-то части ядерной программы в обмен на какое-то ослабление санкций. Что-то из этого приемлемо для США?



ДЖОН БОЛТОН, советник президента США по национальной безопасности: Идея о том, что каждая из сторон предпримет по одному шагу, была предложена Кимом в Ханое. Президент Трамп в ответ предложил «большую сделку», как он сам её назвал. Он попытался убедить Ким Чен Ына пройти в дверь, открытую им (Трампом. — ИноТВ) в прошлом году в Сингапуре. Это дверь в гораздо лучшее экономическое будущее Северной Кореи, и она по-прежнему открыта, президент по-прежнему готов провести третий саммит в подходящее время.



Но ведь тот саммит президент прервал, потому что Ким не хотел соглашаться на гораздо более масштабное ядерное разоружение. Не стал ли пошаговый подход хоть немного привлекательнее в глазах президента?



ДЖОН БОЛТОН: Думаю, ответ будет отрицательным, принимая во внимание прошлую политику. В прошлом попытки осуществить пошаговый подход всегда оканчивались неудачей. Ким или его отец получали экономическое облегчение, но почему-то никогда не выполняли своих обязательств по ядерному разоружению. А ведь за последние 25 лет они пять раз открытым текстом брали на себя такое обязательство.



Ясно. Путин также предложил вернуться к многосторонним переговорам с участием шести стран. В прошлом США работали с Северной Кореей, Южной Кореей, Китаем и другими странами региона. Президент (Трамп. — ИноТВ) готов на это? Или он по-прежнему считает, что лучше всего ему вести переговоры с Кимом один на один?



ДЖОН БОЛТОН: Я думаю, он по-прежнему ищет возможности провести третий саммит с Кимом. У него довольно твёрдая позиция на этот счёт, и он неоднократно заявлял, что, по его мнению, у него с Ким Чен Ыном хорошие отношения.



В прошлом шестисторонний подход был неудачным. Это не значит, что мы не консультируемся… Только в эту пятницу президент очень подробно консультировался с японским премьер-министром Абэ. Мы консультируемся с Россией, Китаем и, разумеется, Южной Кореей. Президент Мун Чжэ Ин был здесь всего несколько недель назад. Не то чтобы мы их исключаем (из переговоров. — ИноТВ), но, думаю, это просто не наш приоритет. Я полагаю, по крайней мере до сих пор Ким Чен Ын хотел общения с США один на один. Что он и получил.



Как по-вашему, Владимир Путин помогает в этом процессе, или он блюдёт интересы России и пытается вновь сделать её участницей диалога?



ДЖОН БОЛТОН: Я думаю, Владимир Путин всегда блюдёт интересы России. Именно этого и следует ожидать от любого российского лидера. Американский лидер тоже вёл бы себя точно так же.



Но значит ли это, что он ведёт себя неконструктивно?



ДЖОН БОЛТОН: Ну, я думаю, и Россия, и Китай могли бы строже соблюдать санкционный режим. По-моему, в последние месяцы они соблюдали его довольно хорошо, но всегда можно его ужесточить. Это помогло бы поддерживать давление на Северную Корею, которое вообще побудило их к переговорам с президентом Трампом.



Но, по-моему, президент Путин был бы рад возможности установить железнодорожное сообщение с Южной Кореей. Не с Северной Кореей, там нет особой торговли… Но, я полагаю, что он видит преимущества, и не сомневаюсь, что он к ним стремится. Я думаю, что это очень типично для Путина: он точно знает, в чём заключаются интересы России, и преследует эти интересы.



Дата выхода в эфир 28 апреля 2019 года.