Atlantic: российский авиапром стал жертвой своего собственного успеха Авиационная промышленность России стала жертвой своего собственного успеха, пишет The Atlantic. В последние годы количество авиапассажиров в стране резко возросло, в результате чего возникла нехватка опытных пилотов. 15 февраля 2018 Atlantic

Atlantic: успешными выборами Трампа «российское вмешательство» не ограничится Российское вмешательство с целью подорвать доверие к демократическим институтам США началось задолго до выборов 2016 года, считает The Atlantic. При этом издание предупреждает, что на достигнутом Россия останавливаться не намерена. 12 февраля 2018 Atlantic

Atlantic: американский политик предупредил об угрозе российской пропаганды перед выборами в конгресс Американский конгрессмен Уилл Хёрд убеждён, что Россия стремится подорвать демократические институты США, пишет он в The Atlantic. Хёрд настаивает на необходимости объединения усилий по борьбе с «российским вмешательством» в единую национальную стратегию борьбы с дезинформацией. 10 февраля 2018 Atlantic

Atlantic нашёл решение корейской проблемы — разместить на Севере войска России и Китая Учитывая, что Северная Корея занимается разработкой ядерного оружия исключительно для того, чтобы защититься от потенциального нападения США и их союзников, убедить Ким Чен Ына свернуть ядерную программу будет непросто, пишет The Atlantic. Однако, по мнению журнала, в случае если Пхеньян даст добро на размещение на своей территории войск России и Китая, то Северная Корея получит необходимые гарантии безопасности, а также поднимет свой международный престиж. 10 февраля 2018 Atlantic

Макфол: в России из меня сделали карикатуру Несмотря на все усилия, Майклу Макфолу так и не удалось изменить карикатурное представление о себе, созданное российскими СМИ. Об этом экс-посол США в России заявил в интервью The Atlantic. При этом Макфол отметил, что гордится тем, что, находясь на своём посту, активно использовал соцсети и работал не только с властями, но и с простыми россиянами. 6 сентября 2017 Atlantic

Atlantic предлагает США уйти из Афганистана — пусть с ним разбираются Россия и Иран Соединённые Штаты пытаются решить, как дальше быть с Афганистаном и стоит ли увеличивать свой контингент там. Однако эксперт Atlantic предлагает, наоборот, вывести американские войска и оставить афганский конфликт на разрешение странам региона: России, Ирану, Пакистану, Индии и Китаю. 19 августа 2017 Atlantic

Atlantic: тактика холодной войны не помогла СССР, но Россия прибегает к ней снова Москва возвращается к советской тактике времён конца холодной войны, которая заключалась в «запугивании соседей» и конфронтации с США, пишет для The Atlantic бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид. Тем не менее, по мнению дипломата, такой политический курс выйдет России боком, так как он не решит проблемы «застойной экономики». 3 августа 2017 Atlantic

Atlantic: 42 года назад Брежнев тоже хотел повлиять на выборы в США То, что Путин, как утверждает в своей статье для The Atlantic писатель Джэн Лодал, тайно оказывает поддержку Дональду Трампу, — это отнюдь не первая попытка Москвы оказать влияние на президентские выборы в Соединённых Штатах. По словам автора, когда он в 1970-х работал в Совете национальной безопасности США, то стал свидетелем разговора, в ходе которого лидер СССР Леонид Брежнев обещал тогдашнему американскому президенту Джеральду Форду сделать всё, чтобы последнего переизбрали на президентских выборах. 31 июля 2017 Atlantic

Atlantic: Россия и США не могут договориться о будущем Сирии после ИГ Россия и США до сих пор не могут прийти к консенсусу в отношении Сирии, хотя официальные представители обеих стран уверяют, что они сражаются там с одним и тем же врагом — террористической группировкой «Исламское государство», пишет The Atlantic. По мнению ряда аналитиков, Россия «неожиданно» решила всерьёз заняться ударами по террористам в рамках попыток «создать область своего влияния» в Сирии. Однако похоже, что Москва и Вашингтон никак не могут решить, что же нужно будет делать после уничтожения ИГ, и в этом кроется причина их текущих споров, отмечается в статье. 22 июня 2017 Atlantic

Atlantic: сенат США позаботился, чтобы Трампу было непросто снять санкции с России Несмотря на сопротивление Белого дома, сенат США одобрил законопроект о введении новых санкций против России, пишет The Atlantic. Как сообщает издание, новые санкции коснутся таких секторов российской экономики, как добыча полезных ископаемых, металлургия, энергетика, а также морских и железнодорожных перевозок. В законопроекте прописан пункт, который должен помешать президенту снять санкции без согласия конгресса. 15 июня 2017 Atlantic