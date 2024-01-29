Обозреватель Atlantic: отказ США от дальнейшей помощи Украине убедит мир не доверять Вашингтону

США два года возглавляли международную коалицию по поддержке Украины, а сейчас оказались в шаге от отказа от выделения дополнительной военной помощи. Обозреватель The Atlantic Энн Аппельбаум предупреждает, что подобная непоследовательность во внешней политике убедит мир, что США доверять нельзя, и подкрепит заявления России и Китая о том, что страна разрушается.

США своей непоследовательностью в вопросе оказания военной помощи Украине рискуют подорвать доверие союзников по всему миру, предупредила обозреватель The Atlantic Энн Аппельбаум.

По её словам, отказ от дальнейшей помощи Украине убедит миллионы людей по всему миру, что Соединённым Штатам нельзя доверять. Более того, этим Вашингтон пошлёт сигнал Москве и Пекину, подкрепив их заявления о том, что «США — вырождающаяся, умирающая держава».

«США — не просто ненадёжный союзник, но и несерьёзный союзник. Глупый союзник. В отличие от ЕС, который коллективно тратит на Украину больше денег, чем американцы, но пока не может производить столько оружия, у США всё ещё есть боеприпасы и вооружение для отправки», — пишет обозреватель. По словам Аппельбаум, Вашингтон в течение двух лет успешно возглавлял международную коалицию по помощи Киеву, а сейчас находится в шаге от того, чтобы прекратить оказывать помощь.