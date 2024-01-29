Обозреватель Atlantic: отказ США от дальнейшей помощи Украине убедит мир не доверять Вашингтону

01:09
Гуменник считает, что 300 баллов за сумму программ для него не предел
Пётр Гуменник признался, что мог бы победить более убедительно на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
01:05
В Ровненской области Украины прогремели взрывы
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Ровненской области.
00:58
Свыше 40 человек задержаны в Стамбуле после стрельбы в церкви
Турецкая полиция задержала 47 человек по подозрению в причастности к устроенной стрельбе в церкви Стамбула.
00:53
«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес», Бучневич забросил в третьей игре подряд
«Сент-Луис Блюз» на своём льду нанёс поражение в овертайме «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
00:50
Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется.
00:42
Михалков опроверг слухи о том, что якобы он рассказал Путину о вечеринке Ивлеевой
Режиссёр Никита Михалков опроверг сообщения о том, что якобы он рассказал президенту России Владимиру Путину о «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор».
00:35
Гущина считает некорректным обсуждать вес фигуристов
Ксения Гущина после победы на чемпионате Санкт-Петербурга заявила, что журналистам не стоит говорить и писать о весе фигуристов.
00:32
На выборах президента Финляндии во второй тур вышли Стубб и Хаависто
Во второй тур президентских выборов, которые состоятся в Финляндии 11 февраля, вышли бывший премьер Финляндии Александр Стубб и экс-глава МИД страны Пекка Хаависто.
00:28
Остин: США не потерпят атак на свои силы на Ближнем Востоке и дадут ответ
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военнослужащих на Ближнем Востоке и ответят на эти действия.
00:21
Малышко — о завершении карьеры биатлониста: бегать в 36 лет смысла не было
Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Малышко впервые назвал причины, по которым ему пришлось принять решение завершить спортивную карьеру.
00:21
Оверчук: в ЕАЭС понимают, что Запад не заменит Россию в качестве торгового партнёра
Страны — участницы Евразийского экономического союза понимают, что Запад не сможет заменить им Россию в качестве торгового партнёра и инвестора.
00:19
Sport.es: Артета покинет «Арсенал» в конце сезона
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал понять, что по окончании чемпионата Англии по футболу сезона-2023/24 намерен уйти со своего поста.
00:16
Оверчук: развитие экономических связей с ЕС в среднесрочной перспективе невозможно
Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил в интервью журналу «Эксперт», что развитие торгово-экономических связей с Европейским союзом в среднесрочной перспективе невозможно и Москва это понимает.
00:11
Первые российско-белорусские самолёты планируется выпустить к 2026 году
Вице-премьер Белоруссии Пётр Пархомчик сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1», что к 2026 году будут произведены два первых совместных с Россией самолёта.
00:05
В Бразилии в результате крушения легкомоторного самолёта погибли пять человек
В бразильском штате Минас-Жерайс не менее пяти человек погибли при крушении легкомоторного самолёта.
00:01
Действие Пушкинской карты предложили распространить на пенсионеров
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность включения российских пенсионеров в проект «Пушкинская карта» или создать для них аналогичную программу. Копия обращения на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.
23:56
Минюст Финляндии: Стубб и Хаависто лидируют в первом туре президентских выборов
Бывший премьер Финляндии Александр Стубб и экс-глава Министерства иностранных дел страны Пекка Хаависто лидируют в первом туре выборов президента республики.
23:56
Президент УЕФА сомневается в наличии свободы слова в европейских странах
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин дал понять, что он не очень оптимистичен в отношении политических свобод в государствах Европы.
23:50
Al Arabiya: сомалийские пираты захватили судно из Шри-Ланки
Пираты из Сомали захватили судно под флагом Шри-Ланки. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя ВМС государства.
23:41
МВД: оба подозреваемых в нападении на церковь в Стамбуле задержаны
Подозреваемых в нападении на церковь в Стамбуле, в результате которого погиб один человек, задержали, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
23:36
ВХЛ открыла дисциплинарное дело после драки фанатов на матче в Самаре
Самарский ЦСК ВВС и пензенский «Дизель» могут подвергнуться наказанию из-за драки болельщиков на матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
23:23
Воздушную тревогу объявили в четырёх областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Одесской, Винницкой и Житомирской областях Украины.
23:20
Евсеев оттащил машину с дороги для проезда клубного автобуса «Кубани»
Пресс-служба «Кубани» опубликовала видео с главным тренером Вадимом Евсеевым, которому пришлось заняться незапланированными физическими упражнениями на учебно-тренировочных сборах в Турции.
23:16
СК сообщил о доследственной проверке по факту пожара в Театре сатиры в Москве
Доследственная проверка организована по факту пожара в Театре сатиры в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.
23:01
Лысенко: российские легкоатлеты не сломаются перед провокациями иностранцев
Чемпион мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко признался, что готов выступить на международных соревнованиях в недоброжелательной обстановке.
22:58
Путин: у России и Белоруссии есть совместные интересы в Антарктике
Москва и Минск будут сотрудничать в Антарктике, заявил российский лидер Владимир Путин.
22:42
Власти Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта
Промышленный объект повреждён в Кременчугском районе Полтавской области. Об этом сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.
22:38
Тасоев завоевал золото этапа Гран-при по дзюдо в Португалии
Россиянин Инал Тасоев стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в Португалии.
22:23
МВД России: украинского журналиста Дмитрия Гордона снова объявили в розыск
Украинский журналист Дмитрий Гордон* переобъявлен в розыск.
22:20
«Арис» с Кокориным разгромил «Этникос» в матче чемпионата Кипра
«Арис» в гостях нанёс поражение «Этникосу» в матче 21-го тура чемпионата Кипра по футболу.
22:16
Гвинея обыграла Экваториальную Гвинею и пробилась в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная Гвинеи нанесла поражение команде Экваториальной Гвинеи в 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу 2023 года в Кот-д'Ивуаре.
22:11
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в селе Печеском Хмельницкой области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области.
22:04
В Израиле заявили о конструктивной встрече по Газе с представителями трёх стран
Встреча представителей Израиля, США, Египта и Катара по ситуации в секторе Газа была конструктивной. Об этом сообщили в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
22:01
Таджикистан победил ОАЭ в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Азии
Сборная Таджикистана победила команду ОАЭ в 1/8 финала Кубка Азии.
22:00
Плющев — об Овечкине: даже у машины наступают определённые сбои
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о капитане «Вашингтона» Александре Овечкине.
21:55
Франция в четвёртый раз выиграла чемпионат Европы по гандболу
Сборная Франции завоевала золотые медали чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд 2024 года в Германии.
21:50
Папа Римский выразил поддержку прихожанам церкви в Стамбуле после нападения
Папа Римский Франциск в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане выразил соболезнования прихожанам католической церкви в Стамбуле, где произошло нападение.
21:40
Даев: ЦСКА способен попасть в первую тройку РПЛ по итогам сезона
Бывший футболист ЦСКА Вячеслав Даев заявил, что московская команда с нынешним составом имеет неплохие шансы побороться за призовые места чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
21:37
Каниковский стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в Португалии
Россиянин Матвей Каниковский выиграл этап Гран-при по дзюдо в Португалии.
21:30
Бастрыкин потребовал передать в СК дело об избиении в Самаре паралимпийской чемпионки
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал передать в ведомство дело об избиении паралимпийской чемпионки Милы Слепышевой и её подруги в Самаре.
21:28
Глава СЖР Соловьёв рассказал, что грозит напавшим на сотрудников «Известий»
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, комментируя нападение на сотрудников «Известий», заявил, что журналисты при исполнении профессиональных обязанностей лучше защищены законом, чем обычные граждане.
21:23
Фанаты устроили массовую драку на матче ВХЛ в Самаре
На матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между ЦСК ВВС и пензенским «Дизелем» в Самаре произошёл неприятный инцидент.
21:21
Воздушную тревогу объявили в девяти украинских регионах
Воздушная тревога была объявлена в девяти регионах Украины.
21:14
«Монако» представил Головина в виде фигурки LEGO
«Монако» представил постер с игроками команды в честь международного дня конструктора LEGO.
21:08
Тарпищев: ФТР предлагала Шевченко не менять гражданство
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Александра Шевченко было невозможно отговорить от смены гражданства.
21:04
В ЛНР сотрудники МЧС и полиции спасли двух провалившихся под лёд девочек
Сотрудники полиции и МЧС спасли двух девочек, которые провалились под лёд в ЛНР.
21:02
В МО Белоруссии не исключили провокаций в воздушном пространстве в период выборов
Провокации в воздушном пространстве не исключены во время проведения выборов в Белоруссии. Об этом заявил замкомандующего ВВС и войсками ПВО вооружённых сил республики Леонид Давидович.
20:57
Ласицкене назвала Медведева невероятным борцом
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отметила, что Даниил Медведев продемонстрировал превосходные бойцовские качества в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года с Янником Синнером.
20:55
Дементьев считает, что «Вашингтону» не хватает Орлова
Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о кадровых проблемах «Вашингтон Кэпиталз» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), за который выступает российский нападающий Александр Овечкин.
20:50
Дементьев предположил, что «Вашингтону» будет сложно выйти в плей-офф НХЛ в текущем сезоне
Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил шансы «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в нынешнем сезоне.