Америка растратила на Украину абсолютно все свои запасы, а сама в результате осталась ни с чем, заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью Judging Freedom. При этом всё оказалось впустую — наступление ВСУ не увенчалось успехом, а преимущество на поле боя по-прежнему за Россией. Если сегодня США решат вступить в прямую войну с равным по силе противником, нынешнего запаса оружия и техники им хватит всего на пару месяцев.

ТОНИ ШАФФЕР, бывший разведчик ВС США: Мы истощили все наши силы, абсолютно все, за исключением космических сил — но и эти нам, похоже, покоя не дают, — отдав огромное количество запасов украинцам. Так что у нас есть где-то 30-дневный, может быть, 60-дневный, но скорее всего, 30-дневный запас боеприпасов, топлива и других вещей, необходимых для конфликта с близким по силе соперником. То есть если мы решим, что будем воевать, то это всё, что у нас есть. Потому что у нас не было времени на пополнение запасов. 700 дней поставок материалов украинцам действительно истощили всё, что у нас было.

Понял. Значит, справедливо критиковать администрацию Байдена, утверждая, что наша военная оборона — или нападение, если, по их мнению, это нападение будет необходимо, — была существенно истощена тем, что мы сделали для Украины? И добавлю кое-что, с чем, я думаю, вы согласитесь: Украина оказалась ужасным, абсолютным и катастрофическим провалом?

ТОНИ ШАФФЕР: Мне кажется, сейчас это вообще уже никак не скрыть. Даже Институт по развитию… Я имею в виду Институт изучения войны — даже они признали это.

Вы про Джека Кина?

ТОНИ ШАФФЕР: Да, Джек Кин, наш друг Джек!

Разумеется.

ТОНИ ШАФФЕР: Джеку это не понравится, но ничего страшного. Они фактически признали, что Авдеевка, которая находится в Донецкой области, вот-вот падёт. Они это признают. Однако причина, по которой они это признают, заключается в том, что «нам нужно больше денег, потому что Украина вот-вот падёт».

Только подумайте, с чего мы начали и к чему пришли. Мы прошли путь от начала весеннего контрнаступления в прошлом году, когда все говорили: «О да, мы вернём Крым*! Это будет очень просто». Петреус, Ходжес, все они говорили: «О, так и будет». Но некоторые из нас — ваши друзья, мои друзья — утверждали: «Этого не случится, нам это не по силам». И вот мы здесь. Наступила зима. Прошло около девяти или десяти месяцев. Мы оказались правы, а они ошиблись.

И тем не менее сегодня они говорят: «Нам нужно больше денег! Если вы не дадите нам денег, которые, как мы говорили, нужны для победы, то мы реально проиграем, потому что русские снова начнут наступление». На данный момент нет никаких признаков того, что русские снова перейдут в наступление. Хотя такая возможность у них есть. Думаю, именно так и обстоят дела.

Дата выхода в эфир 26 января 2024 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).