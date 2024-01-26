Говорит громко, а делает недостаточно — Economist о помощи Европы Украине

Несмотря на все громкие заявления об угрозе со стороны России и о поддержке в адрес Украины, Европа оказывает весьма скромную финансовую помощь Киеву, пишет The Economist. Издание отмечает, что связано это с желанием не терять рычаги давления на Украину, с сокращением европейских запасов военной техники и внутренними распрями ЕС.

1 февраля в том случае, если переговоры на саммите ЕС в Брюсселе пройдут успешно, на пресс-конференции политики громко и самодовольно объявят о выделении Украине пакета помощи в размере €50 млрд и о необходимости продолжать плечом к плечу стоять со страной. Разумеется, они умолчат о том, что пакет рассчитан на четыре года и составляет всего около 0,08% ВВП блока за этот период.

Как пишет The Economist, существует разрыв между тем, как Европа описывает ситуацию, и средствами, которые она использует для её решения. По словам европейских политиков, всё выглядит довольно мрачно. Французские официальные лица указывают на необходимость перехода Европы к «военной экономике», чтобы помешать имперским амбициям России. В Центральной Европе говорят, что победа России на Украине приведёт к дальнейшим захватническим войнам, и опасаются, что они могут стать следующими. Однако когда дело доходит до помощи Украине, действуют они более чем скромно.

Хотя Европа приняла украинских беженцев, ввела антироссийские санкции и обещала Украине перспективу вступления в блок, предложенный пакет помощи на четыре года практически заменил все новые варианты краткосрочной помощи. И с этим, по словам источников, Киеву придётся мириться в ближайшее время.

The Economist отмечает, что сравнительно небольшие масштабы помощи связаны с тремя факторами. Во-первых, некоторые политики, особенно в Западной Европе, на начальных этапах конфликта рассчитывали, что Украина не проиграет, но и не выиграет слишком крупно, чтобы не унижать Россию, а теперь надеются держать Киев «на коротком поводке», например, если Украину однажды потребуется усадить за стол переговоров. Во-вторых, помощь стране часто поступает в виде военной техники, а её у Европы остаётся всё меньше. Третий фактор заключается в том, что Украина оказалась втянутой во внутренние распри ЕС, о чём свидетельствуют действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.