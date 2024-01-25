Несмотря на громкие заявления о поддержке Украины, коллективный Запад не желает поражения России, утверждает Die Welt. По версии немецкого издания, западные политики опасаются прямого столкновения с Москвой, поэтому предпочитают управлять динамикой конфликта со стороны, регулируя объёмы поставок оружия Киеву.

Заявления лидеров Запада, в том числе Джо Байдена и Олафа Шольца, о готовности помогать Украине противоречат их действиям, сообщает Die Welt. В реальности они поставляют ограниченное количество оружия, которое исключает возможность поражения России.

Эксперты и даже некоторые западные политики, такие как министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, признали, что поддержка Запада недостаточна. По данным Кильского института мировой экономики, поставки западного вооружения существенно сократились с осени прошлого года: Украина получит лишь 300-400 тыс. артиллерийских снарядов вместо обещанного миллиона. На практике это означает, что Украина может использовать в день в пять раз меньше снарядов, чем Россия.

Die Welt отмечает, что ситуацию усугубляет образ сильной Украины, который западные политики пропагандируют в своих речах. Вместо открытого признания фактов лидеры стран продолжают делать акцент на слабости России и поощрять восхваление сил украинской армии. Однако такой подход создаёт в общественном дискурсе искажённое восприятие реальной картины и не способствует поддержке увеличения поставок оружия на Украину.

«Мы поставляем столько, сколько можем», — заявил некоторое время назад министр обороны Германии Борис Писториус. Немецкое издание утверждает, что это политическая уловка, потому как Запад поставляет ровно столько оружия, сколько он хочет — «чтобы Украина могла удержать линию фронта и не была раздавлена Россией». Если бы западные политики были заинтересованы в победе Украины, то Берлин предоставил бы Киеву крылатые ракеты Taurus дальностью 500 км. На практике западная помощь ограничилась 40 устаревшими ракетами ATACMS из более чем 2000, хранящихся в американских арсеналах. Кроме того, Вашингтон пошёл на это лишь после долгих уговоров со стороны Киева.

Die Welt считает, что подобные решения, по-видимому, являются хитрым стратегическим расчётом западных политиков, который сделан явно не в пользу украинской стороны. Запад опасается обострения конфликта с Россией, обладающей внушительным количеством ядерного оружия, и предпочитает сохранять статус-кво, даже если это означает потерю территории для Украины.