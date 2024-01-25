Пентагон: у США нет денег на ремонт украинской техники

До одобрения дополнительного финансирования со стороны конгресса США не смогут помочь Украине с техобслуживанием поставленных ранее систем, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. При этом он не уточнил, какое именно вооружение нуждается в поддержке, но отметил, что правительство намерено продолжать требовать выделения дополнительных средств, сообщает Business Insider.
Оружие, отправленное США на Украину, ломается — однако Пентагон говорит, что ничем не может помочь в его починке, сообщает Business Insider. Такая проблема связана с тем, что американский конгресс продолжает отказывать Украине в дополнительном финансировании, что блокирует не только новую помощь, но и постоянную поддержку уже оказанной.
Во время последнего брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер публично признал, что на данный момент США не могут помочь Украине «поддерживать системы, которые ранее ей предоставили». Он не уточнил, какое именно вооружение нуждается в поддержке. По его словам, помощь в ремонте не может быть оказана без дополнительного финансирования со стороны конгресса — поэтому правительство намерено продолжать требовать выделения дополнительных средств.
Как отмечает издание, в прошлом году американские военные возглавили группу, которая по телефону и через видеочаты помогала украинским войскам с ремонтом во время боевых действий на линии фронта. Находясь на базе в Польше, команда, состоящая из солдат, гражданских лиц и подрядчиков из США и их союзников, в режиме реального времени оказывала украинцам на передовой поддержку в ремонте боевой техники и оружия. Однако без одобрения конгрессом дополнительных средств на помощь Киеву никакое техобслуживание не может быть осуществлено.
По словам представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, без новых одобрений возможности поддержки Украины очень скоро «иссякнут». Для самой Украины же последствия внутренних разногласий в США ощущаются всё сильнее: сокращаются поставки техники и вооружений, уменьшаются запасы боеприпасов, а украинские войска и вовсе вынуждены сворачивать военные операции на передовой, пишет Business Insider.
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