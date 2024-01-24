Berliner Zeitung: Германия впервые отправит военные вертолёты на Украину

Германия впервые поставит Украине военные вертолёты, сообщает Berliner Zeitung. В пакет военной помощи также войдут обучение украинских солдат и поставки военной техники, включая танки, ЗРК, дроны, артиллерию.
Германия решила оказать поддержку Украине в сфере обороны, предоставив ей шесть многоцелевых вертолётов Sea King Mk41 из арсенала бундесвера, пишет Berliner Zeitung. Это стало известно по результатам видеоконференции с контактной группой Украины, где особое внимание уделялось текущей ситуации на фронте и вопросам долгосрочной поддержки Киева.
Sea King — это «надёжный и мощный вертолёт, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Чёрным морем до транспортировки солдат», заявил министр обороны Борис Писториус. Издание сообщает, что поставка ожидается во втором квартале 2024 года и будет также включать в себя «объёмный пакет комплектующих и запасных частей, а также поддержку в области лётной и технической подготовки».
Министр обороны заявил: меры по помощи Украине не ограничиваются вертолётами. По данным Berliner Zeitung, в планы федерального правительства входит обучение 10 тыс. украинских солдат на территории Германии в 2024 году, а также дополнительные поставки военной техники, включая танки «Гепард» и «Леопард 1А5», зенитно-ракетный комплекс «Ирис-Т», артиллерию и артиллерийские боеприпасы, бронетранспортёры, инженерные танки, танковые мостоукладчики, системы разминирования, дроны, радары и разведсистемы.
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