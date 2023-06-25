Spiegel: новые транспортные вертолёты обойдутся Германии значительно дороже, чем планировалось

Покупка 60 транспортных вертолётов CH-47F Chinook американского производства с учётом дополнительных затрат на новую инфраструктуру обойдётся немецкому бюджету в общей сложности в €8 млрд, сообщает Der Spiegel со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении конфиденциальный документ министерства обороны. Это значительно дороже, чем предполагалось ранее: первоначально бундесвер ожидал, что общая стоимость проекта составит около €6 млрд.

Новые транспортные вертолёты для бундесвера обойдутся Германии значительно дороже, чем планировалось. Согласно конфиденциальному документу, подготовленному для бюджетного комитета бундестага, министерство обороны Германии ожидает, что за 60 вертолётов CH-47F, более известных как Chinook, ему придётся заплатить американской компании Boeing в общей сложности €7,21 млрд, сообщает Der Spiegel.

В документе утверждается, что на внедрение вертолётов бундесверу требуется ещё €749 млн, так как для новых вертолётов необходимо построить ангары, склады горючего и другие здания.

Этот документ подтверждает опасения по поводу того, что покупка вертолётов обойдётся немецкому бюджету значительно дороже. Первоначально бундесвер ожидал, что общая стоимость проекта составит около €6 млрд. Предполагалось, что покупка вертолётов будет финансироваться за счёт средств из специального фонда бундесвера в €100 млрд, учреждённого канцлером Олафом Шольцем для быстрой модернизации бундесвера после начала конфликта на Украине.

«Дополнительные потребности» также будут оплачиваться из этого фонда. Однако из-за того, что все расходы уже распланированы, другие проекты придётся отменить или сократить. Какие именно, в документе не указывается.

Ещё в начале года появились слухи о том, что проект по закупке вертолётов выходит из-под контроля из-за цен. В то время министерство обороны назвало эти утверждения беспочвенными. В документе утверждается, что дополнительные расходы были вызваны в основном последствиями конфликта на Украине, резким ростом инфляции, более высокими ценами на сырьё и энергоносители, перебоями в цепочках поставок и колебаниями валютного курса.

Окончательная цена была установлена ​​всего несколько недель назад, а повышение цен до этого было «не таким уж предсказуемым». С учётом дополнительных затрат на новую инфраструктуру на местах проект теперь будет стоить около €8 млрд.

Модернизация парка транспортных вертолётов считалась насущной необходимостью в течение многих лет. Если всё пойдёт по плану, первые три вертолёта Chinook поступят на вооружение бундесвера в 2027 году, а основная партия прибудет в 2029, 2030 и 2031 годах.

Решение о поставках американских вертолётов, которые используются многими другими странами НАТО, было принято ещё при предшественнице Бориса Писториуса Кристине Ламбрехт. Уже тогда считалось, что бундесвер должен приобретать испытанные системы вооружения, а не полагаться на новые разработки, сопряжённые с высоким риском.

Нет гарантии, что общая стоимость проекта останется на уровне €7,21 млрд евро. В документе указывается, что цена является лишь прогнозом «на основе имеющихся данных от подрядчиков» и может измениться, пишет Der Spiegel.