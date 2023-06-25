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Spiegel: новые транспортные вертолёты обойдутся Германии значительно дороже, чем планировалось

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Покупка 60 транспортных вертолётов CH-47F Chinook американского производства с учётом дополнительных затрат на новую инфраструктуру обойдётся немецкому бюджету в общей сложности в €8 млрд, сообщает Der Spiegel со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении конфиденциальный документ министерства обороны. Это значительно дороже, чем предполагалось ранее: первоначально бундесвер ожидал, что общая стоимость проекта составит около €6 млрд.
Spiegel: новые транспортные вертолёты обойдутся Германии значительно дороже, чем планировалось
AP

Новые транспортные вертолёты для бундесвера обойдутся Германии значительно дороже, чем планировалось. Согласно конфиденциальному документу, подготовленному для бюджетного комитета бундестага, министерство обороны Германии ожидает, что за 60 вертолётов CH-47F, более известных как Chinook, ему придётся заплатить американской компании Boeing в общей сложности €7,21 млрд, сообщает Der Spiegel.

В документе утверждается, что на внедрение вертолётов бундесверу требуется ещё €749 млн, так как для новых вертолётов необходимо построить ангары, склады горючего и другие здания.
 
Этот документ подтверждает опасения по поводу того, что покупка вертолётов обойдётся немецкому бюджету значительно дороже. Первоначально бундесвер ожидал, что общая стоимость проекта составит около €6 млрд. Предполагалось, что покупка вертолётов будет финансироваться за счёт средств из специального фонда бундесвера в €100 млрд, учреждённого канцлером Олафом Шольцем для быстрой модернизации бундесвера после начала конфликта на Украине.
 
«Дополнительные потребности» также будут оплачиваться из этого фонда. Однако из-за того, что все расходы уже распланированы, другие проекты придётся отменить или сократить. Какие именно, в документе не указывается.
 
Ещё в начале года появились слухи о том, что проект по закупке вертолётов выходит из-под контроля из-за цен. В то время министерство обороны назвало эти утверждения беспочвенными. В документе утверждается, что дополнительные расходы были вызваны в основном последствиями конфликта на Украине, резким ростом инфляции, более высокими ценами на сырьё и энергоносители, перебоями в цепочках поставок и колебаниями валютного курса.
 
Окончательная цена была установлена ​​всего несколько недель назад, а повышение цен до этого было «не таким уж предсказуемым». С учётом дополнительных затрат на новую инфраструктуру на местах проект теперь будет стоить около €8 млрд.
 
Модернизация парка транспортных вертолётов считалась насущной необходимостью в течение многих лет. Если всё пойдёт по плану, первые три вертолёта Chinook поступят на вооружение бундесвера в 2027 году, а основная партия прибудет в 2029, 2030 и 2031 годах.
 
Решение о поставках американских вертолётов, которые используются многими другими странами НАТО, было принято ещё при предшественнице Бориса Писториуса Кристине Ламбрехт. Уже тогда считалось, что бундесвер должен приобретать испытанные системы вооружения, а не полагаться на новые разработки, сопряжённые с высоким риском.
 
Нет гарантии, что общая стоимость проекта останется на уровне €7,21 млрд евро. В документе указывается, что цена является лишь прогнозом «на основе имеющихся данных от подрядчиков» и может измениться, пишет Der Spiegel.
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