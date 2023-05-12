N-TV: США одобрили продажу бундесверу 60 транспортных вертолётов

Власти США одобрили сделку по продаже ФРГ 60 транспортных вертолётов «Чинук», пишет N-TV. Покупка обойдётся Германии в €7,75 млрд: в Госдепе США отметили, что сделка позволит укрепить обороноспособность бундесвера и его возможность реагировать на региональные угрозы.
Правительство США одобрило продажу Германии 60 транспортных вертолётов CH-47F «Чинук» от компании Boeing, сообщает N-TV. По данным Госдепа США, сумма сделки составит €7,75 млрд.
«Предложенная продажа укрепит внешнюю политику и национальную безопасность США, поскольку будет усилена безопасность союзника по НАТО, являющегося важной составляющей политической и экономической стабильности в Европе», — приводит издание отрывок из официального заявления Госдепа. В Вашингтоне также отметили, что поставка вертолётов улучшит транспортные возможности бундесвера, усилит его оборонительный потенциал и способность реагировать на «региональные угрозы».
N-TV напоминает, что Германия заказала у США вертолёты «Чинук» ещё летом 2022 года, когда министром обороны ФРГ была Кристина Ламбрехт. Ламбрехт отмечала, что «Чинук» является современным и проверенным вертолётом, состоящим на вооружении многих стран НАТО.
Покупка новых вертолётов должна быть профинансирована из дополнительных средств, выделенных на бундесвер, в размере €100 млрд, пишет N-TV. Как сообщает издание, планируется, что «Чинук» заменят старые вертолёты CH-53G, состоящие на вооружении немецкой армии.
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