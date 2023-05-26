Spiegel: Германия надеется пополнить свой пустой арсенал старыми швейцарскими танками

Федеральный совет Швейцарии поддержал предложение о выводе из эксплуатации 25 танков Leopard 2 немецкого производства для их последующей перепродажи в Германию, сообщает Der Spiegel. Представители правительства Германии обратились к Берну с просьбой о помощи в заполнении пробелов в запасах бундесвера ещё в марте. Одно из условий Швейцарии — танки не должны быть переданы Украине.

Германия, по всей видимости, может надеяться на скорое принятие решения о поставке списанных танков Leopard 2 из Швейцарии. Федеральный совет Швейцарии поддержал предложение о выводе из эксплуатации в общей сложности 25 танков этого типа для последующей перепродажи в Германию, отмечается в заявлении министерства обороны страны. Одно из условий — танки не должны быть переданы Украине, пишет Der Spiegel.

В марте министр обороны Германии Борис Писториус и министр экономики Роберт Хабек обратились к Берну с просьбой о помощи в заполнении пробелов в запасах бундесвера, образовавшихся в результате поставок оружия на Украину.

Писториус и Хабек попросили министра обороны Швейцарии Виолу Амерд согласиться на перепродажу законсервированных танков Leopard 2 1980-х годов выпуска компании-производителю Rheinmetall. Германская сторона при этом прямо заверила, что танки не будут переданы Украине. Ранее Министерство обороны Германии сообщало, что устаревшие модели танков могут быть разобраны на запчасти.

Федеральный совет, который вместе с Федеральной администрацией образует исполнительную ветвь власти в Швейцарии, теперь уполномочил Амерд представлять в этом вопросе его позицию при обсуждениях в парламенте.

В настоящее время на вооружении швейцарской армии состоит 134 танка Leopard 2, модернизированных в 2006 году. Ещё 96 танков того же типа выведены из эксплуатации и находятся на хранении; они не проходили никакого обслуживания.

Министерство обороны Швейцарии подчеркнуло, что для собственных нужд швейцарской армии требуется ещё 34 танка Leopard 2. Поэтому «рассматривается возможность повторного использования моделей из числа списанных». При этом дальнейшее использование 25 из 96 списанных танков «не планируется», поэтому «это количество может быть выведено из эксплуатации и продано без ущерба для потребностей армии».

Вопрос о том, одобрит ли Национальный совет Швейцарии перепродажу танков, пока остаётся открытым. Ожидается, что решение будет принято в ходе летней сессии, которая откроется 30 мая. Если парламент согласится, Федеральному совету Швейцарии затем предстоит выдать разрешение на экспорт.

Ещё в начале февраля комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии проголосовала против инициативы, предусматривавшей возвращение в Германию до 30 из 96 списанных танков Leopard 2. Однако, по данным министерства обороны, в настоящее время парламентская комиссия поддерживает перепродажу 25 танков Leopard 2, сообщает Der Spiegel.