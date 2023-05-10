Der Spiegel: Минфин и Минобороны ФРГ спорят о необходимости закупок БМП «Пума»

Министерство финансов ФРГ скептически относится к планам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса по заказу для бундесвера 50 проблемных БМП «Пума», пишет Der Spiegel. В финансовом ведомстве напомнили про низкую надёжность «Пумы» и посоветовали подождать, однако руководство Минобороны всё равно стремится осуществить заказ как можно скорее.

Внутри правительства ФРГ есть разные мнения о путях развития бундесвера, пишет Der Spiegel. Согласно информации издания, глава немецкого Минфина Кристиан Линднер выразил большие сомнения касательно плана Министерства обороны по скорейшей закупке 50 проблемных БМП «Пума».

В Министерстве финансов отметили, что такой заказ сопряжён с риском, поскольку бундесвер пока не смог испытать надёжность и пригодность «Пумы» в бою, пишет Der Spiegel. Минфин ФРГ предложил подождать до того момента, когда вооружённые силы смогут полноценно протестировать новую модель.

Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен реализовать заказ как можно скорее, пишет издание. Der Spiegel напоминает, что за прошедшие годы бундесвер уже заказал 350 «Пум», но их сложная конструкция постоянно приводила к различным неисправностям. В конце 2022 года во время учений из строя вышло целое подразделение «Пум», предназначенных для действий в рамках сил быстрого реагирования НАТО.

Der Spiegel отмечает, что «Пума» уже давно должна была стать основной БМП немецкой армии, но бундесвер продолжает пользоваться старой, но надёжной БМП «Мардер». Теперь же Минфин ФРГ рекомендует подождать с заказом новых «Пум», но Писториус ждать не намерен: как отмечает Der Spiegel, новый глава Минобороны находится под давлением. Ему нужно показать быстрые успехи в снабжении бундесвера. Кроме того, ФРГ обязалась к 2025 году предоставить боеготовое подразделение для сил быстрого реагирования НАТО. Именно БМП «Пума» должна играть центральную роль в рамках этого подразделения, отмечает издание.

На быстрой реализации заказа настаивают и производители «Пумы» — Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, пишет Der Spiegel. Изначально этот заказ должен был быть подписан ещё в конце 2021 года: с тех пор цена на него возросла на €140 млн.