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Глава Союза военнослужащих бундесвера: недостаток политической воли тормозит оснащение армии

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Существующие в Германии бюджетные схемы и структуры, обеспечивающие приобретение военной техники для армии, работают слишком медленно, считает глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер. В интервью немецкому телеканалу ZDF он раскритиковал правительство за недостаток «политической воли», препятствующий ускорению производства и оснащения армии.
Глава Союза военнослужащих бундесвера: недостаток политической воли тормозит оснащение армии
AP

Председатель Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер критикует существующие в Германии структуры, бюджетные законы и руководящие принципы предоставления военной техники. «Всё это занимает слишком много времени, это нужно делать быстрее», — сказал он в интервью на телеканале ZDF в отношении потребностей бундесвера, а также конфликта на Украине.

По словам Вюстнера, поставки оружия, боеприпасов и военных материалов были начаты слишком поздно. «У нас неправильные структуры в бюджетном законодательстве и в системе закупок», — считает он. По сути, это вопрос политической воли — а её в последние годы не наблюдалось в полном объёме, утверждает полковник Вюстнер.

То, что промышленность не успевает за производством, было признано уже давно, поэтому в прошлом году был созван саммит по вооружениям. Но долгое время ситуацию затрудняли политические круги. Министр обороны Борис Писториус признал это и решил эту проблему сразу после вступления в должность, но было уже слишком поздно.

«Всё это занимает слишком много времени. У нас идёт война в Европе. Всё должно происходить быстрее», — призывает глава Союза военнослужащих бундесвера.

Вюстнер требует больше денег для надлежащего оснащения немецкой армии в долгосрочной перспективе: «Сейчас важно, чтобы оборонный бюджет увеличился». По его словам, €100 млрд из специальных фондов предназначены только для крупных проектов, но речь также идёт о растущих эксплуатационных расходах. «Неправильно покупать только крупную систему вооружения, а потом не иметь возможности её эксплуатировать», — поясняет военный эксперт.

Поэтому, с его точки зрения, элементарно необходимо, чтобы бюджет бундесвера увеличился. Этого с нетерпением ждёт не только бундесвер, но и промышленность и международные партнёры. «Речь идёт о доверии к обязательствам в отношении Украины, но также и по отношению к самому НАТО», — подчеркнул Вюстнер.

Вюстнер скептически относится к существующим структурам совместных закупок в ЕС. Он опасается слишком большой бюрократии. Поэтому он приветствует решение правительства Германии приложить усилия и на национальном уровне. «Мы должны, наконец, начать наращивать мощности и в Германии — например, запустить новый завод по производству боеприпасов в Саксонии», — считает Вюстнер. Однако он критически оценивает возможности отрасли, отмечает ZDF.

По его словам, например, мощности по производству артиллерийских боеприпасов в Германии слишком малы, что видно на примере возможностей поставок в ходе конфликта на Украине. «Необходим другой подход — то, что происходит на уровне ЕС, хорошо и важно, но одного этого будет недостаточно», — заявил глава Союза военнослужащих бундесвера в интервью немецкому телеканалу ZDF.

 

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