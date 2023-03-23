Das Erste: большая армия и большие счета — Польша вооружается в режиме «турбо»

На фоне боевых действий на Украине Польша активно наращивает темпы вооружения, сообщает Das Erste. C 2015 года число солдат в армии увеличилось на 164 тыс. человек, достигнув отметки 300 тыс. военнослужащих, при этом новобранцев продолжают вербовать. К тому же Варшава активно приобретает новую боевую технику у Южной Кореи и США. Проблема в том, что процесс закупки вооружения крайне непрозрачен и никому неизвестно, сколько на это всё тратится денег.

Боевые действия на Украине привели к тому, что Польша начала вооружаться в режиме «турбо», сообщает Das Erste. Местная армия активно вербует в свои ряды новобранцев. С 2015 года, когда к власти пришла партия «Право и справедливость», число солдат увеличилось на 164 тыс. человек, достигнув отметки 300 тыс. военнослужащих. Обязательного военного призыва в стране нет, так что новобранцам выплачивают солидные зарплаты, а именно €1000 в месяц, что неплохо на фоне высокой инфляции и грядущего экономического кризиса.

Да Министерство обороны Польши и не намерено экономить, продолжает Das Erste. Сейчас оно тратит на военные нужды 3% от ВВП. В краткосрочной перспективе планируется увеличить этот показатель до 5%, в результате чего восточноевропейская страна, учитывая уровень её экономической производительности, будет тратить на оборону больше любой другой страны — члена НАТО.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак уже давно «гуляет по магазинам», в основном за пределами Европы. В начале декабря в порту Гдыня он принял первую партию южнокорейских танков K2 и гаубиц K9, которая прибыла всего через пару месяцев после того, как был размещён заказ. «Мы хотим мира. Поэтому готовимся к войне, — заявил он тогда. — Мы докажем, что мы последовательно развиваем и усиливаем польскую армию. А всем, кто сомневается, я хочу сказать: хочешь — значит, можешь».

Ещё Варшава собирается приобрести южнокорейские противотанковые гранатомёты и боевые самолёты FA50, а также американские танки Abrams и истребители F-35. В планах пополнить арсенал и оружием собственного производства, в частности самоходными гаубицами Krab. Поставки вооружения для Польши так важны, что в декабре в порту Гдыня находился даже президент страны Анджей Дуда. С 24 февраля 2022 года стало очевидно, что «российские империалистические амбиции, российскую жестокость может остановить только героизм солдат в эффективном и современном снаряжении», заявил он.

Польские власти убеждены, что, если Украина проиграет в боевых действиях, их страна и Прибалтика станут следующими целями Москвы. Поэтому Варшава не сдерживает себя в поддержке Киева, отдаёт украинцам старые танки T72, новые танки Leopard, скоро передаст даже истребители МиГ-29. И всё это нужно компенсировать, к чему с пониманием относится даже оппозиция, но она критикует непрозрачность процессов закупки нового вооружения. О заказах на приобретение новых танков члены военного комитета узнают из новостей, и никто не знает, сколько всё это стоит. Осенью в Польше пройдут выборы. И кто бы на них ни победил, уже ясно, что новой власти достанется самая боеспособная армия в Европе — и огромная куча больших счетов.