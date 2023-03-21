NTD: поляки жалуются на слишком высокую инфляцию
Иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что банковские платёжные системы Ирана и России уже соединены друг с другом.
Американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что российский лидер Владимир Путин виноват лишь в том, что не продал Россию Западу.
Вашингтон поставками своих вооружений Киеву провоцирует расширение географии кризиса на Украине.
Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью.
Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил, что украинский конфликт будет длиться долгое время.
В двух областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу.
Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич назвал причины поражения в матче 20-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».
Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что Россия имеет основания опасаться, что часть американской военной помощи Украине может попасть на «чёрный рынок».
Чеченский лидер Рамзан Кадыров показал кадры зачисток омоновцами из Чечни жилого сектора в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о возможном получении российского гражданства.
Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте поделился впечатлениями от перехода в столичный клуб.
Военнослужащий 54-й бригады Вооружённых сил Украины Евгений Иванников, взятый плен в ЛНР, заявил, что у ВС России значительное превосходство в артиллерии на Кременском участке фронта в Донбассе.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о целях команды в товарищеских матчах со сборными Ирана и Ирака.
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 21 марта проведут в Москве переговоры.
Сенатор-республиканец Джош Хоули (штат Миссури) внёс на рассмотрение законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с КНР.
Норвежский легионер московского «Динамо» Матиас Норманн рассказал, почему принял решение вернуться в Россию.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что журналисты задают ему очень много глупых вопросов.
Американский лидер Джо Байден подписал закон, предписывающий главе национальной разведки рассекретить часть имеющихся данных об истоках происхождения коронавируса.
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о результате третьего матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо».
Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин сообщил, что пострадавший в результате, предположительно, прилёта беспилотников местный житель госпитализирован.
Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 марта проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему принял решение не вызывать нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова для участия в товарищеских матчах с командами Ирана и Ирака.
Директор Института изучения Китая Фуданьского университета Чжан Вэйвэй в беседе с RT заявил, что США не хотят справедливой конкуренции с другими странами, при этом Пекин не боится конкуренции.
Венгрия наложила вето на публикацию совместного заявления стран Европейского союза относительно ордера Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина.
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе Джанкоя отработала система противовоздушной обороны. По его словам, один человек получил ранения.
Руководство Федерации фехтования Украины (ФФУ) приняло решение отказаться от участия в международных турнирах из-за допуска спортсменов из России и Белоруссии.
Лидер фракции партии «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен выразила уверенность, что французский премьер-министр Элизабет Борн должна уйти в отставку.
Обычные украинские солдаты не видят на позициях поставляемое странами Североатлантического альянса вооружение, рассказал военнослужащий 54-й бригады армии Украины Евгений Иванников, взятый в плен в ЛНР.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга признал, что Россия и Китай сближаются.
Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов состоится в Альметьевском районе Татарстана с 27 июля по 7 августа.
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев выразил мнение, что полный отказ от молочных продуктов может быть вреден.
Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.
В Ставропольском крае направили свыше 465 млн рублей на развитие сельских территорий в 2023 году.
Российский экологический оператор (РЭО) вложит 2,98 млрд рублей в строительство комплекса по обращению с ТКО в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал скандал из-за фото с эстонскими футболистами.
Открыта регистрация на мероприятия Петербургского международного образовательного форума, который состоится 27—31 марта. Также опубликована программа.
Власти Дании подливают масла в огонь, наращивая военную помощь Вооружённым силам Украины, заявили в посольстве России в Копенгагене.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что обучение в России среди жителей стран Африки пользуется популярностью.
В Оренбургской области ожидается существенное похолодание в ночь на вторник, 21 марта.
Правительство России постановило признать утратившим силу постановление, выпущенное в декабре 2018 года, об увеличении срока пребывания на российской территории украинских граждан, которые постоянно проживали на «территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил работу Александра Мостового в качестве эксперта на телевидении.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможном участии национальной команды в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).
Объём предоставленной Вашингтоном Киеву военной помощи за время президентства Джо Байдена превысил $33,2 млрд. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
Председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что украинские власти приняли решение о закрытии с 21 марта доступа в пещеры Киево-Печерской Лавры, где хранятся мощи святых.
Нападающий нижегородского «Торпедо» Алексей Кручинин высказался о результате третьего матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.
Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты сорвали инициированное Россией обсуждение в Совете Безопасности всемирной организации американского вторжения в Ирак.
Российский истребитель Су-35 вылетал на перехват двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н, обнаруженных 20 марта над Балтийским морем.
Допинг-офицеры посетили сборную России по футболу на тренировочной базе в подмосковном Новогорске ранним утром 20 марта.
Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о роли триптофана в обеспечении хорошего настроения.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что половодье в этом году, как ожидается, будет в пределах нормы.