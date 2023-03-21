NTD: поляки жалуются на слишком высокую инфляцию

Из-за рекордно высокой инфляции полякам всё сложнее сводить концы с концами. Как передаёт NTD, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале выросли на 24 процента в годовом исчислении, а стоимость жилья, воды, электричества и газа повысилась почти на 23 процента. Большинство поляков говорят, что им стало сложно оплатить коммунальные счета.

Полякам всё сложнее сводить концы с концами из-за рекордно высокой инфляции. Её уровень в феврале превысил 18 процентов. Согласно статистике, это самый высокий скачок за последние 26 лет.

При этом некоторые жители Варшавы считают, что, судя по ценам, инфляция выше, чем говорит статистика.

ЖИТЕЛЬ ВАРШАВЫ: Например, сегодня за помидоры нужно заплатить около 20 злотых за килограмм. Раньше было 12 злотых. Перец тоже уже стоит около 30 злотых. Я такого не припомню.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале выросли на 24 процента в годовом исчислении. А стоимость жилья, воды, электричества и газа в феврале повысилась почти на 23 процента. Большинство поляков говорят, что стало сложно оплатить коммунальные счета.

ЖИТЕЛЬНИЦА ВАРШАВЫ: Мы учимся, потом надо работать. И при этом хочется покупать себе какие-то хорошие вещи. Но когда оплачиваешь счета, покупаешь еду, одежду и косметику, то ничего не остаётся. Даже не на что иногда сходить в кино.

При этом особенно дорогие — детские товары.

ЖИТЕЛЬ ВАРШАВЫ: У меня двое детей. Мне нужно покупать молочные смеси, подгузники и прочее. И это очень дорого. Наверное, самая большая статья расходов.

ЖИТЕЛЬ ВАРШАВЫ: Цены на большинство товаров, которые я покупаю в супермаркетах, такие как фрукты и овощи, в последний месяц просто взлетели.

Впрочем, эксперты также считают, что в целом инфляция в этом витке достигла своего пика и вскоре цены на продукты начнут снижаться.

Дата выхода в эфир 20 марта 2023 года.