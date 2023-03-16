France 3: во Франции для борьбы с инфляцией ввели «антиинфляционные корзины»

По инициативе правительства французские супермаркеты заморозили цены на ряд повседневных товаров для поддержки покупательной способности, рассказывает France 3. Теперь в каждой торговой сети есть свой список продуктов собственной марки, которые стоят меньше одного евро.

В этом парижском супермаркете уже началась акция: на 500 наименований продуктов цены не поднимаются выше одного евро. Молодая мама с двумя детьми следит за скидками. Она уже нашла самые дешёвые печенья.

СЕСИЛЬ ДЕГАН, покупательница: Вот здесь цена заморожена и меньше одного евро на марку магазина, так что я теперь буду обращать на это внимание. По скидкам могут быстрее раскупить. Я уже сравнила: могу довольно быстро сэкономить до 15—20 евро. На корзину в 200—250 евро это может быть очень выгодно.

Тарифы сократили на десятки повседневных продуктов питания.

ПЬЕР ПРАТ, директор магазина Casino: В среднем цена снизилась на 10—15 процентов на 500 продуктов. Например, этот пакет макарон продаётся по 0,99 евро — раньше он стоил 1,12 евро.

Ещё вчера чечевица стоила 1,09 евро, сегодня указано всего 93 евроцентов. Точно так же цена на овощной суп снизилась с 1,11 евро до 99 евроцентов. Низкие цены ввели на основные продукты питания, а также на бытовую химию, косметику и даже натуральные продукты, но только на собственные марки магазина.

ПЬЕР ПРАТ: В акцию входит 500 продуктов, среди которых 350 товаров собственной марки магазина и 150 товаров нашей дисконт-марки. Это наши собственные марки, так что мы можем легче изменять цены.

Некоторые покупатели обращают всё больше внимания на цены и сожалеют, что в акцию не входит отдел свежих продуктов.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Цены снижены скорее на товары… пироги и так далее. Товары с долгим сроком хранения. Жаль.

Инициатором такой акции выступило правительство. Большинство крупных супермаркетов предлагают свой набор антиинфляционной корзины. Каждая марка составила собственный список и зафиксировала цены, однако этот эксперт в ритейле считает, что такие меры несильно изменили розничную торговлю.

ИВ ПЮЖЕ, главный редактор журнала LSA: Поставщики занимаются этим уже много лет. Они отлично знают, как показать своим покупателям, что у них дешевле — благодаря ассортименту, рекламным компаниям или скидкам. Так что правительству не надо им объяснять, что французы ждут низких цен. В самых доступных магазинах применяют все способы для того, чтобы сохранить объёмы продаж. Напротив, правительству было необходимо поддерживать контакт.

Акция продлится до 15 июня.

Дата выхода в эфир 14 марта 2023 года.