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Sun: жадность продовольственных компаний бьёт по карману рядовых британцев

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Кризис стоимости жизни уже затронул многих жителей Соединённого Королевства. Но их положение может усугубиться ещё больше из-за того, что ряд крупных производителей продуктов питания, движимых жаждой наживы, повышают цены на свои товары, пишет The Sun со ссылкой на представительницу Банка Англии Кэтрин Манн.
Sun: жадность продовольственных компаний бьёт по карману рядовых британцев
AP

Алчные компании «причиняют экономическую боль» рядовым британским потребителям и грозят обострить инфляцию в стране своим повышением цен. Такое мнение высказала представительница Банка Англии Кэтрин Манн, пишет The Sun.

По словам издания, в США подобную тенденцию, когда цены превышают уровень инфляции, называют greedflation («жаднефляцией»). И она поразила уже не одну фирму, которая продаёт свою продукцию в Соединённом Королевстве.

С лета прошлого года Unilever, которая среди прочего производит гигиенические продукты марки Dove, повысила цены на 11,2%. Продовольственная компания Premier Foods увеличила стоимость на некоторые товары более чем вполовину, а американская Heinz — в два раза, отмечает издание.
 
Манн призналась, что её беспокоит не только рост цен на продукты питания, который опережает прогнозируемые значения, но и готовность покупателей с ними смириться. «Даже на фоне кризиса стоимости жизни всё ещё есть много людей, которые готовы покупать по более высоким ценам, и фирмы, которые готовы их устанавливать», — отметила она.
 
Эксперт Банка Англии также предположила, что для борьбы с инфляцией может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок. Кроме того, она предупредила, что фунт, вероятно, продолжит своё падение, заключает The Sun.
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источник
Sun Великобритания Европа
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