Sun: жадность продовольственных компаний бьёт по карману рядовых британцев
Алчные компании «причиняют экономическую боль» рядовым британским потребителям и грозят обострить инфляцию в стране своим повышением цен. Такое мнение высказала представительница Банка Англии Кэтрин Манн, пишет The Sun.
По словам издания, в США подобную тенденцию, когда цены превышают уровень инфляции, называют greedflation («жаднефляцией»). И она поразила уже не одну фирму, которая продаёт свою продукцию в Соединённом Королевстве.
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