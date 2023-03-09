Sun: жадность продовольственных компаний бьёт по карману рядовых британцев

Кризис стоимости жизни уже затронул многих жителей Соединённого Королевства. Но их положение может усугубиться ещё больше из-за того, что ряд крупных производителей продуктов питания, движимых жаждой наживы, повышают цены на свои товары, пишет The Sun со ссылкой на представительницу Банка Англии Кэтрин Манн.

Алчные компании «причиняют экономическую боль» рядовым британским потребителям и грозят обострить инфляцию в стране своим повышением цен. Такое мнение высказала представительница Банка Англии Кэтрин Манн, пишет The Sun.

По словам издания, в США подобную тенденцию, когда цены превышают уровень инфляции, называют greedflation («жаднефляцией»). И она поразила уже не одну фирму, которая продаёт свою продукцию в Соединённом Королевстве.

С лета прошлого года Unilever, которая среди прочего производит гигиенические продукты марки Dove, повысила цены на 11,2%. Продовольственная компания Premier Foods увеличила стоимость на некоторые товары более чем вполовину, а американская Heinz — в два раза, отмечает издание.

Манн призналась, что её беспокоит не только рост цен на продукты питания, который опережает прогнозируемые значения, но и готовность покупателей с ними смириться. «Даже на фоне кризиса стоимости жизни всё ещё есть много людей, которые готовы покупать по более высоким ценам, и фирмы, которые готовы их устанавливать», — отметила она.

Эксперт Банка Англии также предположила, что для борьбы с инфляцией может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок. Кроме того, она предупредила, что фунт, вероятно, продолжит своё падение, заключает The Sun.