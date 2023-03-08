Sky News: инфляция вынуждает британцев мёрзнуть и голодать ради экономии

Кризис стоимости жизни в Великобритании привёл к тому, что для сокращения расходов всё больше жителей пропускают приёмы пищи (15%) или мёрзнут у себя дома (72%), пишет Sky News со ссылкой на анализ компании по защите потребителей. Кроме того, приблизительно 2,3 млн семей пришлось пропустить сроки выплат по кредитам, ипотеке, счетам или аренде, а 59% британцев попробовали по крайней мере один способ оптимизации бюджета.

На фоне роста стоимости жизни каждый седьмой житель Великобритании в последнее время начал пропускать приёмы пищи, в то время как три месяца назад этим занимался только каждый восьмой (15% против 12%), приводит Sky News результаты исследования компании по защите прав потребителей Which?. Согласно последнему отчёту о поведении потребителей, растущая инфляция и большие счета за электричество вынуждают угрожающе большое число домохозяйств сокращать количество трапез и мёрзнуть в холодных домах. Кроме того, 9% опрошенных заявили, что отдают свою еду другим членам семьи.

Среди тех, кому пришлось нарушить режим питания, оказалась 72-летняя Джеки Радд из Западного Саффолка. Растущие траты на электроэнергию заставили её не есть два-три раза в неделю. «В последнюю неделю месяца пропускаю приёмы пищи: нет денег на хлеб — нет обеда, а если нет молока, то нет завтрака, — рассказывает Радд. — Цены на основные продукты питания взлетели до небес: буханка хлеба, которую я обычно покупаю, становится всё меньше и всё дороже».

Как рассказывает издание, британцы ищут способы сократить расходы: 72% меньше отапливают, 39% используют меньше горячей воды, а 19% готовят меньше блюд. При этом 30% тех, кто экономит на отоплении, в результате чувствуют себя некомфортно. «В доме холодно из-за дорогого отопления, и я постоянно ношу несколько слоёв одежды, — признался 85-летний пенсионер. — Экономия на отоплении позволяет потратить больше денег на еду».

Компания Which? также обнаружила, что приблизительно 2,3 млн домохозяйств в прошлом месяце пропускали сроки или не исполняли своих обязательств по жизненно важным выплатам: ипотечным кредитам, арендной плате, кредитной карте или оплате счетов. В январе примерно столько же семей пропустили выплаты, что говорит о продолжающихся серьёзных финансовых трудностях британцев в 2023 году. В прошлом месяце для покрытия базовых расходов 59% жителей Великобритании (16,5 млн домохозяйств) испробовали по крайней мере один способ по корректировки своего бюджета: например, сократили расходы на предметы первой необходимости, продали ненужные вещи или обратились к запасам.

Есть опасения, что проблемы могут усугубиться, пишет Sky News: в следующем году заканчивается действие программы по предоставлению скидки на счета за электричество, а в апреле, скорее всего, тариф вырастет для среднестатистических домохозяйств. «Крайнее беспокойство вызывает тот факт, что семьи по всей стране вынуждены голодать и мёрзнуть дома, потому что этой зимой не могут себе позволить товары первой необходимости», — заявил директор по политике и продвижению Which? Рочио Конча. Он добавил, что в организации призывает правительство и важнейшие компании «больше поддерживать своих потребителей во время такого беспрецедентного кризиса стоимости жизни».