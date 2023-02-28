Press TV: «предвестник большого кризиса» — дефицит овощей и фруктов в Британии встревожил экспертов

Из-за комплекса факторов магазины в Соединённом Королевстве столкнулись с нехваткой овощей и фруктов. По мнению представителей сельскохозяйственной отрасли и аналитиков, в дальнейшем ситуация может усугубиться, поскольку из-за провальной продовольственной стратегии британских властей страна оказалась слишком сильно зависима от зарубежных поставок, передаёт Press TV.

На полках британских супермаркетов не осталось свежих фруктов и овощей, особенно помидоров и огурцов. Более того, по мнению Национального союза фермеров (NFU), текущая нехватка определённых продуктов может быть лишь «верхушкой айсберга», сообщает Press TV.

Власти Соединённого Королевства указывают плохие погодные условия в ключевых странах-экспортёрах, Испании и Марокко, в качестве основной причины дефицита. Но фермеры винят в происходящем другие факторы, в том числе климатический кризис, заоблачные цены на энергию и брексит.

Эссекская ферма Green Acre Salads обычно производит миллион килограммов молодых огурцов в год, но на прошлой неделе её теплицы пустовали. По словам директора компании Тони Монтальбано, ему пришлось отложить выращивание овощей до весны, чтобы сэкономить на зимних счетах за отопление, которые достигли £500 тыс. в месяц.

Многие члены Британской ассоциации производителей томатов столкнулись с похожей проблемой. Они отложили сезон сбора урожая на две или три недели, чтобы сэкономить на отоплении, обращает внимание Press TV.

Председатель общественной организации Save British Food Лиз Вебстер утверждает, что брексит усугубляет ситуацию, поскольку многим европейским фермерам проще сбывать свои товары внутри ЕС, чем возиться с бюрократическими препонами при их продаже в Британии. Другая проблема, на её взгляд, заключается в том, что правительство «избавляется от продовольственной безопасности» и излишне «полагается на импорт».

Почётный профессор Лондонского городского университета Тим Лэнг настаивает, что цепочки поставок в Британии находятся в плачевном состоянии. Он полагает, что наблюдаемая нехватка овощей и фруктов может быть «предвестником большого кризиса».

Лэнг также обвиняет власти в том, что они «потерпели полное фиаско в разработке надлежащей продовольственной стратегии». Он называет «абсурдным» то, что страна всё больше полагается на далёких зарубежных поставщиков, в том числе в Северной Африке, в то время как производство в Соединённом Королевстве сворачивается.

Зимой Великобритания зависит от поставок помидоров из Нидерландов, Испании и Марокко. Последняя стала играть всё большую роль после брексита, который замедлил торговлю свежими продуктами Альбиона с Европой.

Однако в этом году наводнение и низкие температуры подпортили сборы овощей в Марокко. Рост цен на удобрения с началом российско-украинского конфликта также сказался на урожайности, отмечает телеканал.

Заместитель президента NFU Том Брэдшоу считает, что зависимость от импорта сделала Великобританию особенно подверженной «шоковым погодным явлениям». Он также полагает, что нынешний дефицит стал косвенным результатом брексита и украинского кризиса.

Между тем из-за сложности цепочек поставок в зоне риска оказались не только продукты питания. В стране наблюдается нехватка лекарств от простуды и гриппа, поскольку некоторые фармацевты полагаются на лекарства, производимые в Китае и Индии, заключает Press TV.