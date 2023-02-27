Bloomberg: британские супермаркеты вводят новые ограничения на продажу продуктов

Острая нехватка овощей на полках британских магазинов вызвала обширные дебаты о причинах происходящего: фермеры-производители и профсоюзы винят правительство, а чиновники указывают на неожиданно резкое похолодание в Испании и Марокко, пишет Bloomberg. Часть поставщиков видит всему виной брексит, другие же говорят, что это лишь прикрытие, называя основной причиной недостатка продуктов инфляцию, отмечает автор материала.

В ряде европейских стран ощущается нехватка овощей, однако рынок Великобритании пострадал сильнее прочих. Четыре крупнейшие сети продуктовых супермаркетов, в том числе Tesco и Morrisons, вынуждены нормировать продажи, сообщает Bloomberg. Местные Tesco, Aldi и Asda ограничили продажу тремя единицами того или иного продукта на человека, а Morrisons — двумя. Asda ввела ограничения на помидоры, перец, огурцы, салат, салатные смеси, брокколи, цветную капусту и малину.

Бывший директор сети Sainsbury’s убеждён, что пищевой сектор страны значительно пострадал из-за брексита, а правительство к тому же не готово субсидировать тепличные хозяйства в зимние месяцы, когда затраты на обогрев существенно возрастают. Теории о последствиях выхода Соединённого Королевства из ЕС придерживается и Лиз Вебстер из организации Save British Food.

С ними не согласна министр окружающей среды Тереза Коффи: отметив, что проблема продлится ещё примерно месяц, она заявила, что всему виной недавнее резкое похолодание в Испании и Марокко. Чиновница предложила соотечественникам употреблять сезонные овощи, например репу. Объективной причиной кризисной ситуации в числе прочего является эндемичная для Великобритании динамика: с целью удержания цен на более низком уровне супермаркеты привыкли выдавливать с высококонкурентного рынка прямых поставщиков продуктов, чего не происходит в остальной Европе, где люди традиционно платят за еду больше.

Национальный союз фермеров тем временем призвал правительство оказать поддержку энергоёмким секторам сельского хозяйства: «Если вы не будете серьёзно относиться к внутреннему производству продуктов питания, то темпы производства упадут», — сказала Минетт Баттерс, председатель НСФ, в ходе последней конференции. По подсчётам организации, поставки помидоров и огурцов упадут до самого низкого уровня с момента начала учёта в 1985 году. Континентальным производителям зачастую невыгодно отправлять продукты в Британию, поскольку из-за снизившейся после брексита свободы торговли грузовики не загружаются товарами на островах и возвращаются пустыми.

«Брексит — это своего рода дымовая завеса. Система розничной торговли продуктами питания в Великобритании, вероятно, является самой конкурентоспособной в мире. Речь идёт о том, что производители получают взамен», — отметил Джек Уорд, директор Британской ассоциации производителей. По его мнению, ключевая проблема — это влияние инфляции на фермеров-производителей, часть тепличных хозяйств которых простаивает из-за возросших цен на энергию. Выросли и траты на рабочую силу. Существует также риск сокращения ассортимента выращиваемой продукции, поскольку многие растения подвержены вредителям и для многих выгоднее и надёжнее засаживать доступные площади пшеницей, а не условным салатом.

В ирландских магазинах также не хватает некоторых фруктов и овощей, поставляемых из Испании и Северной Африки, а розничные продавцы ищут альтернативные источники поставок. В Дании крупнейшие сети супермаркетов Coop и REMA 1000 заявили о нехватке огурцов, помидоров, салата, болгарского перца и баклажанов, которые также поставляются из Испании. Шведская ICA Gruppen сообщили о сложностях с закупкой продуктов. Во Франции, Германии, Италии и самой Испании недостатка не отмечают, хотя и появляются сообщения о некотором повышении цен.

В Великобритании тем временем идёт вторая волна нормирования за последние четыре месяца: в ноябре почти все крупные супермаркеты ограничили закупку яиц после подорожания куриного корма и вспышки птичьего гриппа, напоминает Bloomberg.