Bloomberg: правительство Сунака разрабатывает планы по развороту Британии в сторону ЕС

Британский премьер Риши Сунак поручил министрам и высокопоставленным чиновникам разработать планы по налаживанию связей с ЕС, сообщает Bloomberg. Между тем, как отмечает издание, этот разворот в сторону Евросоюза столкнётся со скептицизмом европейских лидеров.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в частном порядке попросил министров и высокопоставленных чиновников разработать планы по восстановлению связей с Евросоюзом после нескольких лет разногласий с Лондоном и Брюсселем, возникших в результате брексита, пишет Bloomberg.
Отчасти под влиянием последствий конфликта на Украине высокопоставленные британские чиновники разрабатывают предложения о том, как Великобритания может более тесно сотрудничать со странами ЕС по ряду политических решений.
Эта работа сосредоточена на обороне, миграции и экономике, в том числе на таких вопросах, как торговля, энергетика и международные стандарты.
О развороте Сунака в сторону ЕС заявили министры, дипломаты и официальные лица, которые попросили не называть их имён.
Британские чиновники надеются, что в ближайшие дни они смогут объявить о решении многолетнего спора с Евросоюзом по поводу торговых договорённостей по Северной Ирландии. И команда Сунака надеется использовать этот прорыв в качестве основы для более всестороннего налаживания отношений с Брюсселем.
Однако 42-летнему премьер-министру предстоит деликатно балансировать, чтобы держать под контролем ярых сторонников брексита в своей партии.
И даже если он сможет это сделать, он столкнётся со скептицизмом европейских лидеров, которые пытались вести дела с Великобританией в течение последних семи лет, когда в Соединённом Королевстве сменилось пять премьер-министров, причём последние зачастую перед своей внутренней аудитории относились к ЕС как к «боксёрской груше».
Кроме того, Великобритания вскоре обнародует закон о миграции, который может привести к конфликту с Европейской конвенцией по правам человека.
Между тем, как заявил изданию один правительственный чиновник, изменение стратегии Великобритании в отношении Европы — это не признание того, что брексит потерпел неудачу, а лишь отражение меняющейся реальности.
Россияне столкнулись с проблемами выдачи виз в ЕС и США из-за создаваемых ботов, которые занимают все свободные места в визовых центрах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников туристического рынка.
Соединённые Штаты намерены выделить до $100 тыс. на популяризацию современной американской литературы в Грузии. Как отмечается в описании гранта, с которым ознакомился RT, цель «программы книжных переводов» — сделать произведения и исследования авторов из США более доступными для грузинской аудитории.
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести налоговую льготу для граждан, совмещающих очное обучение с трудовой деятельностью. Копия обращения на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Инициативу о запрете для чиновников и депутатов выезжать на отдых за границу в период специальной военной операции (СВО) поддерживают 60% россиян. Таковы результаты опроса (имеются в распоряжении RT) сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.
Неопознанный объект, который был сбит американскими военными над озером Гурон, вероятно, упал в территориальных водах Канады, заявил глава Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки и глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк.
Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Хёрк не исключил, что объекты, которые были сбиты в американском воздушном пространстве за последние дни, могли иметь внеземное происхождение.