Guardian: Сунак рискует развязать полномасштабную торговую войну с Брюсселем из-за своих планов отменить законы ЕС

Планы Риши Сунака отменить тысячи законов ЕС, чтобы таким образом довести процедуру брексита до конца, рискуют спровоцировать полномасштабную войну с Евросоюзом, сообщает The Guardian. В Брюсселе, как отмечает издание, уже готовят свои собственные «односторонние меры по восстановлению баланса».

Планы британского премьера Риши Сунака, собравшегося к концу этого года отменить тысячи законов ЕС, рискуют спровоцировать полномасштабную торговую войну между Лондоном и Брюсселем, пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленных лиц Евросоюза.



В письмах от ведущих политиков ЕС, с которыми ознакомилось издание Observer, высказывается глубокая обеспокоенность тем, что Великобритания намеревается снизить стандарты в таких областях, как защита окружающей среды и права рабочих, и тем самым нарушить положение о «единых правилах», лежащее в основе достигнутого с Британией соглашения о торговле и сотрудничестве после брексита.



В ответ руководство Евросоюза на секретных встречах в Брюсселе готовит то, что они называют своими собственными «односторонними мерами по восстановлению баланса». По данным источников, эти меры, разумеется, включают в себя возможность введения пошлин на британские товары, поступающие на единый рынок ЕС.



Этот спор, вызванный решимостью правительства Сунака отменить тысячи законов ЕС, чтобы продемонстрировать доведение до конца процедуры брексита, теперь рискует испортить отношения между ЕС и Великобританией как раз в тот момент, когда, казалось, был достигнут прогресс в сложной проблеме протокола по Северной Ирландии.



Перспектива торговой войны с ЕС возникла на фоне всё больших свидетельств того, что брексит наносит серьёзный ущерб экономике Великобритании.



На прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что, по его прогнозам, экономика Великобритании будет расти более медленными темпами, чем у любой другой из ведущих промышленно развитых стран G7, в том числе медленнее, чем у России, которая экономически ослаблена украинским конфликтом, говорится в статье.