Guardian: ветеран британского инвестрынка назвал брексит «полной катастрофой» и «тотальным враньём»

Глава британской инвесткомпании Terra Firma и бывший спонсор Консервативной партии Великобритании Гай Хэндс заявил, что выход из состава ЕС стал «полной катастрофой» для экономики Соединённого Королевства, сообщает The Guardian. По словам инвестора, брексит с самого начала был «тотальным враньём», поскольку реализовать его по сценарию Бориса Джонсона можно было бы лишь при абсолютном отказе от регулирования в экономике, на что британское общество никогда бы не пошло.

Основатель и председатель правления британской инвестиционной компании Terra Firma Гай Хэндс назвал брексит «полной катастрофой» и «тотальным враньём», нанёсшим экономике Соединённого Королевства серьёзный вред, сообщает The Guardian.

По информации издания, в интервью радиостанции BBC Radio 4 по случаю третьей годовщины выхода Великобритании из состава ЕС Хэндс сообщил: «Всё это было и остаётся полной катастрофой. Правда в том, что этот процесс оказался взаимно проигрышным — как для нас, так и для Европы. Европа потеряла больше нас, но и мы понесли потери. А брексит на деле был нагромождением тотального вранья».

По мнению ветерана инвестиционного бизнеса, который в прошлом был спонсором Консервативной партии, брексит в том виде, в котором его оформил бывший британский премьер Борис Джонсон, мог бы оказаться благотворным для экономики лишь при одном сценарии — если бы правительство Соединённого Королевства взяло курс на полный отказ от экономического регулирования и страна превратилась в «утопию в стиле Лиз Трасс по сингапурским лекалам», однако подобного произойти не могло ни при каких обстоятельствах, поскольку граждане Великобритании на такое никогда бы не согласились.

«Британское население никогда бы не приняло такое государство, в котором Национальная система здравоохранения полностью демонтирована, возможности получить бесплатное образование крайне ограничены, а трудовое законодательство упразднено. Всё это было полным, тотальным и абсолютным враньём», — приводит The Guardian слова Хэндса.

По информации издания, британский политолог Джон Кёртис ранее сообщал, что согласно актуальным данным соцопросов в настоящий момент возвращение Соединённого Королевства в состав ЕС поддерживают 57% граждан страны.

Другой крупный британский инвестор, Эдди Труэлл, который является убеждённым сторонником брексита, в интервью Radio 4 выразил разочарование в связи с недостаточно быстрыми темпами устранения зарегулированности в секторе финансовых услуг, упоминается в материале The Guardian.

«Я надеялся, что дерегулирование будет происходить быстрее, чем оно проводится на деле», — заявил Труэлл, также признавшись, что он рассчитывал на повторение «Большого взрыва», случившегося в финансовом секторе Великобритании в результате резкого дерегулирования в 80-х годах прошлого века.

По словам Труэлла, хотя после брексита британскому финсектору стало значительно проще торговать с другими странами вне ЕС, однако в итоге выход из Евросоюза действительно стал «взаимопроигрышным» решением, поскольку Великобритания так и не смогла полноценно распорядиться этой свободой, а Брюссель так и не достиг нужных договорённостей с Лондоном в сфере финансовых услуг. Тем не менее, как отметил инвестор, в целом британские компании сумели переориентироваться на других потребителей, включая США, Сингапур, Швейцарию и другие страны.