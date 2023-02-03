Хуже, чем Россия под санкциями — Channel 4 оценил экономические перспективы Великобритании

МВФ даёт неутешительные прогнозы по экономике Соединённого Королевства. Она не только оказалась худшей среди экономик высшего звена, но и должна упасть более чем на полпроцента. Особенно власти пугает тот факт, что в 2023 году ожидаются показатели хуже, чем в России, которая находится под санкциями, передаёт английский телеканал.

Экономическая политика Великобритании сейчас не совсем попадает в цель.

ЖУРНАЛИСТ: У вас лучше получается управлять пабом, чем играть в дартс?

МАРК СТОКХАУЗЭН, владелец пабов McLean Inns: Да, гораздо лучше.

Международный валютный фонд сообщил, что британская экономика оказалась в этом году самой слабой среди экономик высшего звена.

МАРК СТОКХАУЗЭН: Я думаю, главная сложность для нас — это энергия, расходы на персонал, стоимость продуктов и напитков. Вся палитра расходов выросла. Затраты просто ужасают. И они только растут.

Высокие счета за электроэнергию и продукты осложняют жизнь не только в 11 пабах Марка. По данным МВФ, такие проблемы есть по всей стране. Нехватка персонала, растущие ипотечные кредиты и налоги привели к тому, что прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России.

В МВФ считают, что наша экономика упадет более чем на полпроцента. А это означает, что Британия станет единственной ведущей державой, которой грозит рецессия. И это не просто бессмысленные цифры. У нашей неустойчивой экономики будет море последствий.

Число обанкротившихся компаний в Англии и Уэльсе в 2022 году подскочило на 57 процентов. Это самые плохие показатели со времени пика финансового кризиса 2009 года.

Например, сегодня торговая сеть Paperchase перешла под внешнее управление. Это грозит потерей 800 рабочих мест. Её купила компания Tesco, но вряд ли они решат сохранить персонал. Особенно учитывая, что Tesco собираются увольнять более полутора тысяч своих сотрудников.

Негативные прогнозы МВФ свидетельствуют либо о плохом управлении в экономике, либо о том, что эти цифры надо всё же воспринимать критически. Всё зависит от того, с какой стороны сидит член парламента.

РЕЙЧЕЛ РИВС, теневой канцлер казначейства: Мир развивается, Британия катится вниз. У нас дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями.

РИЧАРД ХОЛДЕН, член партии консерваторов: МВФ много чего прогнозировал, а это в итоге не сбывалось. Вообще-то британская экономика за последние два года росла быстрее, чем, скажем, в Германии, Японии и других странах. А ведь МВФ прогнозировал обратное. Например, главный экономист МВФ признал сегодня, что их предыдущие прогнозы были некорректны. Так что меня больше интересуют факты, а не предсказания.

ЖУРНАЛИСТ: Некоторые политики особо подчёркивают, что не стоит смотреть на эти отдельные цифры, они не актуальны. Говорят, что 2022-й был хорошим годом для экономики Великобритании. И вообще неправильно отталкиваться от этих цифр, в стране всё совсем неплохо. Как считаете, правы ли они?

ПОЛ ДЖОНСОН, директор Института финансовых исследований: Если посмотреть на картину последних двух лет, то да, Британия показала довольно уверенный рост в 2022 году. Но причина лишь в том, что перед этим пандемия сильно по нам ударила, особенно в 2020-м и первой половине 2021-го.

Есть одно конкретное событие, которое попадает под эти показатели. Сегодня третья годовщина брексита. Годовщина события, которое, по мнению бизнес-групп, сделало нехватку персонала неизбежной.

Некоторые парламентарии-консерваторы, поддерживавшие брексит, считают, что сегодня можно простимулировать экономику с помощью снижения налогов.

ИАН ДУНКАН СМИТ, член партии консерваторов: Британское правительство должно осознать, что есть определённые ключевые отрасли, которым требуется более ощутимое снижение налогообложения. И, конечно, со временем это должно применяться и к физическим лицам.

ЖУРНАЛИСТ: Если бы была возможность выбрать снижение налогов или снижение инфляции, какое бы решение вы приняли?

МАРК СТОКХАУЗЭН, владелец пабов McLean Inns: Сейчас я однозначно выбрал бы снижение инфляции. С личной, да и с идеологической точки зрения, конечно, снижение налогов привлекательнее. Но с точки зрения бизнеса, мне сегодня нужно снижать затраты. А они на сегодняшний день беспрецедентные за всю мою карьеру.

Правительство уверяет, что прогнозировать что-либо в экономике всегда рискованно. Нельзя быть в чём-то абсолютно уверенным. Однако то же самое можно сказать и про нынешнюю политику властей. Премьер-министр сегодня отбивается от целого хора сторонников снижения налогов, причём своих однопартийцев.

Дата выхода в эфир 31 января 2023 года.