Экономический спад, нехватка рабочей силы и разочарование британцев — The Guardian oб итогах брексита три года спустя

Третья годовщина брексита в Великобритании ознаменовалась возобновлением дискуссий об этом решении, и большинство выводов оказались неутешительными, пишет The Guardian. Экономисты заявляют о сокращении экономики и серьёзном оттоке рабочей силы, а граждане, когда-то голосовавшие за выход из ЕС, разочарованы эффектом брексита, отмечает газета. Тем не менее его ярые сторонники среди политиков подчёркивают, что судить о последствиях обретения независимости слишком рано.

«На протяжении всех неспокойных лет, когда Мишель Барнье занимался брекситом, бесконечные переговоры бывшего делегата от ЕС с британскими коллегами не помогли ему ответить на самый простой из вопросов: чего они хотели добиться с помощью выхода из Евросоюза», — пишет The Guardian.

«Для меня, да и для многих из нас брексит остаётся бессмыслицей, — признаётся Барнье. — Принимая во внимание национальные интересы Великобритании, нет никакой дополнительной ценности в том, чтобы находиться за пределами единого рынка и таможенного союза». Как передаёт издание, на прошлой неделе Барнье выступал в эфире британских СМИ в рамках кампании по продвижению своих воспоминаний о тех напряжённых переговорах.

Спустя три года Барнье удивлён разницей в восприятии брексита в Соединённом Королевстве и на остальной части континента: «Честно говоря, возвращаясь в Лондон, я вижу, что брексит по-прежнему на первых полосах», — говорит он. При этом для Европейского союза брексит больше не представляет проблемы. «Мы перевернули страницу», — подчёркивает французский политик.

По словам газеты, третья годовщина брексита в Великобритании ознаменовалась возобновлением дискуссий об этом «знаменательном иконоборческом» решении, в которых по большей части обсуждались сложности, связанные с выходом из Евросоюза. Так, некоторые участники интерактивных передач на радио, когда-то голосовавшие за брексит, признались, что их ожидания были обмануты, а богатство не увеличилось. Другие бывшие сторонники выхода из ЕС говорили о некомпетентных министрах или неспособности правящей элиты поддерживать первоначальную концепцию.

«Как будто для того, чтобы напомнить о реалиях жизни за пределами блока, празднование годовщины брексита совпало с предупреждением Международного валютного фонда о том, что Британия станет единственной крупной промышленно развитой страной, экономика которой в этом году сократится, — и результаты будут даже хуже, чем у России, ослабленной санкциями», — пишет издание.

Опросы общественного мнения показывают, что примерно каждый пятый голосовавший за выход из ЕС изменил своё мнение, сообщает газета. За последние несколько месяцев доля избирателей, желающих воссоединиться с ЕС, выросла примерно до 58%, в то время как доля тех, кто хочет остаться вне ЕС, упала примерно до 42%.

По мнению аналитиков, избиратели стали более негативно относиться к экономическим последствиям брексита как для страны, так и для их собственных финансов. По словам директора Института фискальных исследований Пола Джонсона, другие страны не пострадали от нехватки рабочей силы в такой степени, как Великобритания. Он утверждает, что число работников в Соединённом Королевстве сократилось на полмиллиона по сравнению с допандемийными показателями в результате того, что люди рано выходят на пенсию, а также из-за сокращения числа иммигрантов из ЕС.

Исследование, проведённое Центром европейских реформ (CER) в декабре, показало, что экономика Великобритании была бы на 5,5% больше, останься она в ЕС. Управление по бюджетной ответственности придерживается прогноза, что в долгосрочной перспективе брексит сократит ВВП страны на душу населения на 4%. При этом экономических аргументов в пользу брексита почти не осталось.

По мере изменения общественного мнения Великобритании привлекательность выхода из ЕС для избирателей в других государствах-членах также заметно снизилась по сравнению с 2016 годом, отмечает издание со ссылкой на исследование, проведённое Лондонским университетом Сити.

Однако несмотря на то, что хвастовство о положительном экономическом влиянии брексита пошло на убыль, было бы неправильно говорить, что видные сторонники выхода из ЕС изменили своё мнение, отмечает газета. Тем не менее используемые ими аргументы изменились. Многие деятели, выступавшие за брексит, теперь с готовностью признают, что его побочным эффектом стали экономические проблемы, однако либо подчёркивают, что ещё слишком рано судить о последствиях обретения независимости, либо констатируют, что брексит был реализован плохо, либо замечают, что выход из ЕС всегда был только вопросом суверенитета.

Между тем, на этой неделе должны разразиться новые споры из-за брексита на фоне обсуждения в парламенте плана по исключению всех законов ЕС из свода законов страны, пишет издание. Вскоре после этого сражения могут развернуться вокруг сделки с ЕС по вопросу Северной Ирландии.

Что касается Барнье, его тон в разговоре о брексите скорее печальный, чем сердитый: «Я искренне желаю Великобритании всего наилучшего, — говорит он. — Я восхищаюсь этой страной, с уважением отношусь ко многим лидерам Великобритании – прежде всего, к Уинстону Черчиллю. Я восхищаюсь культурой Великобритании, её способностью играть определённую роль в мире. Но бресит — это проигрышная игра... [это] было, есть и останется проигрышной игрой».