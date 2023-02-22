Daily Mail: Великобританию ждёт дефицит фруктов и овощей из-за инфляции и неурожая

Идеальный шторм из роста оптовых цен и экстремальных погодных условий приведёт к нехватке свежих продуктов в Великобритании, предупреждают поставщики продовольствия. По словам экспертов, летняя жара и зимние морозы сократили урожай фруктов и овощей в Испании и Марокко — основных британских импортёров, а собственные производители жалуются на заморозки и непомерные счета за обогрев теплиц, пишет Daily Mail.

В Великобритании ожидают увеличение дефицита фруктов и овощей из-за экстремальных погодных условий и растущих оптовых цен, приводит Daily Mail предупреждение поставщиков продовольствия.

Как рассказывает издание, покупатели по всей стране сообщают о пустых полках в отделах свежих продуктов. Один из них поделился запиской из супермаркета Tesco, на которой значится: «Холода в Испании повлияли на урожайность и привели к плохому качеству товара. Просим прощение за причинённые неудобства». Анонимный сотрудник магазина объяснил газете, что они наряду с другими ритейлерами временно «испытывают проблемы с поставками» и «прилагают все усилия, чтобы обеспечить покупателям хорошую доступность» товаров.

Тим О’Мэлли из крупнейшей компании-импортёра и производителя Nationwide Produce заявил, что нестабильные условия выращивания привели к тому, что оптовые спотовые цены на свежие продукты выросли на целых 300%. По информации Daily Mail, производители из Испании и других стран континентальной Европы чаще отправляют свои продукты в европейские, а не британские супермаркеты, потому что первые выражают большую готовность платить высокую цену. В результате на британских полках наблюдается нехватка помидоров, лука, перца, салата-латука, брокколи, огурцов, цветной капусты и капусты.

В то же время заморозки привели к тому, что Великобритания не может рассчитывать на собственный урожай моркови, капусты, пастернака и цветной капусты. Среди причин кризиса можно также назвать высокие цены на электроэнергию, вызванные спецоперацией России на Украине. Британским фермерам становится всё сложнее оплачивать выросшие счета за отопление теплиц. Некоторые указывают, что свою роль также сыграли бюрократические проволочки, связанные с брекситом. Национальный союз фермеров потребовал от правительства принять срочные меры для обеспечения продовольственных поставок.

По словам О’Мэлли, главной причиной кризиса стала «матушка-природа» и особенно капризы погоды. «Могу честно сказать, что более чем за 40 лет в этой отрасли я никогда ещё не видел такие высокие спотовые цены на такой широкий ассортимент продукции за такой продолжительный период времени», — удивляется эксперт. Он отмечает, что цена с доставкой на коробку перцев подскочила с ₤8—9 до ₤22, на коробку помидоров — с ₤7—8 до ₤14, цукини — с ₤5—7 до ₤12, салат айсберг — с ₤6—8 до ₤19, а голландский лук — с ₤250—270 за тонну до ₤700.

«Это идеальный шторм из неблагоприятных для урожая погодных условий и, конечно, инфляции, — объясняет сотрудник Nationwide Produce. — Всё началось с аномальной жары и засухи, которая прошлым летом накрыла всю Европу. Затем после мягкой осени нас швырнуло в сильные заморозки». О’Мэлли рассказал, что ещё три недели назад Ибица была покрыта снегом. В то же время в Каталонии температура опустилась до -15 °С, тогда как в графстве Оксфордшир на юге Британии градусник ночью не опускался ниже -8 °С. «До сих пор Испания была нашим основным поставщиком свежих продуктов, — замечает эксперт. — По сути, они из жаркого лета попали в морозную зиму без переходной осени. Всё это привело к значительному сокращению урожайности, сокращению размера продуктов, проблемам с их качеством и болезнями». О’Мэлли указал также на продолжительные периоды минусовой температуры в Марокко — ещё одном крупном поставщике свежих продуктов, особенно помидоров, пишет Daily Mail.