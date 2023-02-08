WP: американские ретейлеры заставляют поставщиков снижать цены из страха потерять покупателей

В Соединённых Штатах крупнейшие розничные сети вынуждают поставщиков снижать цены, угрожая в противном случае снимать их продукцию с полок или размещать в невыгодных местах, пишет The Washington Post. Как объясняет издание, ретейлеры таким образом стараются удержать покупателей, которые из-за инфляции сокращают расходы, более внимательно выбирают товары и отдают предпочтение магазинам с низкими ценами.

Крупнейшие магазины розничной торговли от Target до Whole Foods принуждают поставщиков снижать цены и пользоваться замедлением инфляции — иначе покупатели начнут покупать меньше и пойдут в дисконтные магазины, сообщает The Washington Post.

Как рассказывает издание, обычно ретейлеры по крайней мере раз в год обсуждают цены с поставщиками, однако на этот раз ставки выше. Многие продавцы заявили своим партнёрам, что тем придётся объяснить, почему они не снижают цены, — в противном случае у них перестанут делать заказы или начнут размещать их товары на невыгодных местах. «В последние месяцы мы наблюдаем вместо попыток бороться с ростом цен стремление снизить цены поставщиков», — отмечает Бобби Гиббс, партнёр в отделе ретейла и потребительских товаров консалтинговой фирмы Oliver Wyman.

В то время как покупатели сокращают расходы, давление на гипермаркеты и продуктовые сети, которые часто получают небольшую прибыль, продолжает расти. Согласно федеральной базе данных, за декабрь потребительские расходы снизились на 0,2%, что стало разочарованием для важнейшего периода предновогодних закупок, а объёмы розничных продаж сократились на 1,1%. Экономисты и политики пристально отслеживают любые признаки снижающегося спроса в потребительских тратах, которые составляют более 70% ВВП. Хотя в прошлом году экономический рост США составил 2,1%, по-прежнему существует опасность рецессии, особенно среди технологических компаний, которые уволили тысячи сотрудников.

Хотя инфляция замедляется — после июньского пика в 9,1% в декабре она упала до 6,5%, — уставшие американские потребители меняют свои привычки из-за высоких цен. Многие стали более экономными и внимательными: они охотятся за скидками, вырезают купоны, предпочитая покупать товары первой необходимости собственных торговых марок розничных сетей, чьё качество улучшилось при сохранении более дешёвой стоимости. Кроме того, по данным аналитической компании Coresight Research, магазины низких цен завоёвывают часть рынка и обгоняют своих конкурентов.

В статье отмечается, что в прошлом году ретейлеры вслед за ростом оптовых цен повысили розничные, однако теперь покупатели приобретают меньше товаров, включая одежду, электронику и товары для дома. На стоимость также повлияла пандемия, когда проблемы с цепочками поставок совпали с требованиями повысить зарплату, а на новые меры безопасности ушла часть дохода. Теперь, когда цепочки поставок восстановились, торговые сети принуждают поставщиков снизить цены.

Аналитик товаров народного потребления в консалтинговой фирме RSM Майк Грациано считает, что сейчас для этого самый подходящий момент: так, по данным Гиббса, стоимость некоторых упаковочных материалов (например, полипропиленовой смолы) за год снизилась на 48%, а сборы за морские перевозки значительно сократились. Перспектива стабильных или более низких цен, по мнению Грациано, может «подтолкнуть потребителей продолжать покупать, пусть даже и не на таком уровне, который наблюдался последние два года». Он напомнил, что во время праздников люди чаще всего закупались в диксонт-магазинах, а ретейлеры могут сделать скидки на продукты благодаря снижению себестоимости товара.

Однако у поставщиков остаются свои проблемы, указывает американская газета. Среди множества факторов, которые заставляют завышать оптовые цены, — экстремальные метеоусловия, продолжающийся украинский конфликт, нехватка водителей грузовиков и повышение оплаты труда. Например, в декабре индекс оптовых цен в пищевой промышленности подскочил на 10,8% по сравнению с прошлым годом. По данным Ассоциации потребительских брендов, цены на другие оптовые товары по-прежнему высокие: так, стоимость масел выше на 13% по сравнению с прошлым годом, а яиц — на 192%. Особенно сильно пострадали от подорожания яиц покупатели с низким доходом. Аналитик пищевой индустрии и редактор сайта supermarketguru.com Фил Лемперт подчёркивает, что для почти 40 млн человек, которые участвуют в программах продовольственной помощи, яйца являются основным источников белка.

Пока большинство торговых сетей договариваются с поставщиками о снижении цен, предлагая раньше делать заказы и помочь с оплатой упаковки, отмечает Лемперт. Для этого, однако, многие компании требуют от продавцов доказать, что сырьё, производство и транспортировка их продуктов подорожала. Кроме того, ретейлеры ведут с поставщиками переговоры об увеличении промоакций — Гиббс напоминает, что во время пандемии продавцы их избегали. При этом на переговорах перевес сил у торговых сетей, пишет The Washington Post: если поставщики не уступят их требованиям, магазины могут заменить эти товары более дешёвыми собственными брендами, расположить их на невыгодных местах, меньше использовать в промоакциях или продавать по завышенным ценам.