CNA: торговый сектор в США готовится к новым трудностям из-за возможной рецессии

Последние месяцы розничная торговля США сталкивалась с падением спроса, ростом инфляции и нарушением цепочки поставок. Эксперты обещают облегчение ситуации в 2023 году и приводят в пример исторически минимальный уровень безработицы. Однако аналитики уверяют, что всё не так радужно и около 70 процентов американцев ищут дополнительную подработку, сообщает CNA. Торговый сектор готовится к очередному неопределённому году.

Продолжим про США. Последние несколько лет были достаточно сложными для розничной торговли. Они пытались справиться с нарушением цепочки поставок, проблемами с наймом и растущей инфляцией. Представители этой отрасли надеются, что 2023 год принесёт некоторое облегчение. Однако продолжают возникать экономические сложности, прежде всего угроза рецессии. Уильям Дэнслоу передаёт из Нью-Йорка.

За последние месяцы инфляция урвала достаточно большой кусок из кармана населения. Индекс потребительских цен в декабре показал, что стоимость продуктов возросла на 10,4 процента по сравнению с прошлым годом. Как правило, эти затраты ложатся на плечи покупателей.

Некоторые компании в секторе розничной торговли пытаются найти способы снизить затраты. Для этого используют искусственный интеллект и аналитику для прогнозирования спроса и управления запасами. Технологическая фирма розничной торговли Invafresh помогает продуктовым магазинам наладить эффективную работу и сократить количество отходов. По их наблюдению, требования покупателей изменились именно из-за ценового давления.

ДЖО СМЁРЛИЗ, старший вице-президент по управлению проектами, компания Invafres: Инфляция не заставит нас перестать есть — нам всё равно нужно ходить в магазин за продуктами. Но меняется то, что именно мы покупаем. Мы уже не берём что-то дорогое, высококачественное, к чему привыкли раньше из-за высокой маржи. Теперь это то, что подешевле, пусть даже попроще.

Сочетание инфляции и растущих процентных ставок оказывает влияние на весь торговый сектор. В Соединённых Штатах розничные продажи сократились в ноябре и декабре, что вновь пробудило опасения о возможной рецессии в наступившем году. Это может означать, что в ближайшем будущем нам придётся считать каждую копейку, а на торговых улицах будет заметно тише.

Однако экономические данные говорят о возможности ослабления ценового давления. Ряд аналитиков на выставке Национальной федерации розничной торговли рассказали про обнадёживающие признаки для американских потребителей.

САРА ВОЛЬФ, экономист, Морган Стэнли: 2023 год, меньше избыточных сбережений, значит, меньше движущей силы для потребительских расходов. Но заработная плата более стабильна, чем инфляция. А инфляция у нас снижается уже к 3 процентам, в то время как зарплаты немного начинают расти, пусть и медленно. Поэтому в 2023 году мы увидим реальный рост доходов и положительную динамику для заработной платы для второй половины года.

Тем не менее состояние рынка труда остаётся неопределённым. Уровень безработицы в последние месяцы достиг исторического минимума. Но, по подсчётам аналитиков, около 70 процентов американцев ищут дополнительную подработку, в основном из-за последствий инфляции.

Компания Shiftsmart создала платформу для содействия в поиске сотрудников.

САХИЛ МЕТА, главный операционный директор, Shiftsmart: Экономические условия становятся всё более жёсткими, и мы замечаем очень интересные последствия с обеих сторон. Работодателям требуется большая гибкость в ответ на их требования.

Аналитики уверены, что действия Федеральной резервной системы окажут непосредственное влияние на розничную торговлю. Поднятие процентной ставки, возможно, и снизит инфляцию, но при этом повернёт экономику в обратное русло.

Эксперты также полагают, что открытие границ в Китае отразится на продавцах в США.

ПАТРИК ГУРЛИ, доцент кафедры экономики, университет Нью-Хейвена: Китай — это не только центр по производству, но и вторая экономика мира. Поэтому когда восстановятся их цепочки поставок, то и спрос у китайских потребителей должен вырасти и они пойдут покупать товары.

В последние несколько месяцев продавцы были вынуждены предлагать большие скидки, чтобы привлечь покупателей, напуганных инфляцией. А учитывая, что вероятность рецессии всё ещё велика, торговый сектор готовится к очередному неопределённому году.

Уильям Дэнслоу, CNA, Нью-Йорк.

Дата выхода в эфир 30 января 2023