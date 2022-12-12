N-TV: большинство немцев хочет ввести госрегулирование цен на продукты

03:32
Инвестор Роджерс: ближайшие два-три года могут стать худшими для мировой экономики
Следующие два или три года могут оказаться худшими для мировой экономики, заявил в интервью РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.
03:17
Посол Келин: бизнесмен Фридман не обращался в российское посольство в Лондоне
Бизнесмен Михаил Фридман не обращался в российское посольство в Лондоне, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
03:02
NI: принятием закона о снижении инфляции власти США вбили клин в отношения с союзниками
Соединённые Штаты вбили клин в отношения с союзниками законом о снижении инфляции, заявил в статье для издания The National Interest аналитик Кауш Арха.
02:48
В США сообщили о ликвидации двух представителей ИГИЛ на востоке Сирии
Американские военные провели операцию на востоке Сирии, в результате которой были ликвидированы два представителя ИГ*.
02:30
Бербок назвала неприемлемым предложение об отправке сербских сил в Косово
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявил, что позиция, согласно которой возможна отправка сербского спецназа в самопровозглашённое Косово, является неприемлемой.
02:13
Посол Келин: разрыв дипломатических отношений не в интересах Москвы и Лондона
Разрыв дипломатических отношений между Россией и Великобританией не в чьих либо интересах, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
02:00
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также в ряде других областей Украины.
01:44
ZDF: страны Евросоюза продолжают закупать у России СПГ
Около 13% европейского импорта СПГ поступает из России, сообщил немецкий телеканал ZDF со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.
01:32
Пушилин заявил об усилении контрбатарейной борьбы из-за обстрелов Донецка
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об усилении контрбатарейной борьбы в связи с участившимися обстрелами Донецка.
01:17
Минобороны Швеции: очередной пакет военной помощи Киеву на 50% больше предыдущего
Очередной пакет шведской военной помощи Украине на 50% больше предыдущего и включает средства противовоздушной обороны, заявил министр обороны страны Пол Йонсон.
01:00
Пушилин: российские военные продвигаются вперёд по всей линии соприкосновения
Российские военные продвигаются вперёд вдоль всей линии соприкосновения, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
00:58
Неймар: Тите один из лучших тренеров, который был или когда-либо будет в моей карьере
Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар выразил благодарность Тите, который покинул пост главного тренера команды после поражения от национальной команды Хорватии на чемпионате мира — 2022.
00:46
Байден: экономика США в 2022 году может обогнать Китай по темпам роста впервые с 1976 года
Президент США Джо Байден допустил, что американская экономика в 2022 году может обогнать Китай по темпам роста впервые с 1976 года.
00:43
Сака: сборная Англии особенная и талантливая, поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее
Вингер сборной Англии Букайо Сака поделился эмоциями после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2022.
00:31
Funke: Шольц призвал немцев не выходить на пенсию досрочно
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал граждан страны отказаться от преждевременного ухода на пенсию.
00:30
Бензема поддержал сборную Франции перед полуфиналом ЧМ-2022
Нападающий сборной Франции Карим Бензема поддержал национальную команду перед полуфиналом чемпионата мира — 2022.
00:18
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 50 рейсов на фоне снегопада
В московских аэропортах более 50 рейсов задержаны или отменены на фоне дождя и снегопада.
00:12
Джеко — о сборной Хорватии: ещё один полуфинал ЧМ не может быть случайностью
Нападающий «Интера» Эдин Джеко поделился мнением о выходе сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира — 2022.
00:10
WSJ: цена дальнейшей поддержки Украины для США будет расти
Цена дальнейшей военной помощи Киеву для Вашингтона будет быстро расти, заявил обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклс.
23:59
Рианчо: сборная Марокко сильнее сборной России Черчесова
Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре сборной Марокко на чемпионате мира — 2022.
23:57
Синоптик заявил, что в Москве 11 декабря выпало до 6 мм осадков
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что до 6 мм осадков выпало в Москве 11 декабря.
23:45
«Бенфика» готова продать Рамуша за €120 млн
«Бенфика» может отпустить нападающего Гонсалу Рамуша за €120 млн.
23:37
Замглавы МВД Белоруссии выразил обеспокоенность обстановкой у границ страны
Заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков в интервью телеканалу ОНТ заявил об обеспокоенности обстановкой у границ страны.
23:29
Стоичков: раньше аргентинцы отдавали мяч Месси и останавливались, теперь всё иначе
Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением о выступлении сборной Аргентины на чемпионате мира — 2022.
23:20
ЕАБР готов инвестировать в Белоруссию в 2023 году около $1,5 млрд
Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что финансовая структура планирует инвестировать в Белоруссию в 2023 году около $1,5 млрд.
23:13
Самедов: не могу сказать точно, будет ли играть Роналду на Евро-2024
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о нападающем национальной команды Португалии Криштиану Роналду.
23:05
Пепе: Роналду внёс свой вклад, и мы должны поблагодарить его за это
Защитник сборной Португалии Пепе высказался об игре Криштиану Роналду за национальную команду на чемпионате мира — 2022.
23:03
Кадыров пригрозил отправить участников потасовки с работниками ДПС в зону спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил отправить участников потасовки из Урус-Мартановского района с сотрудниками ДПС в зону специальной военной операции.
22:55
Вучич назвал 11 декабря самым трудным днём в его политической карьере
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 11 декабря стало самым трудным днём в его политической карьере.
22:46
Бикрёв: думаю, Анкалаеву не скоро удастся снова подраться за пояс UFC
Чемпион AMC Fight Nights боец Дмитрий Бикрёв заявил, что россиянин Магомед Анколаев не скоро получит возможность вновь провести титульный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
22:38
Коман: Марокко заслуживает место в полуфинале
Нападающий сборной Франции Кингсли Коман поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко.
22:34
В Минобороны Белоруссии заявили о напряжённой ситуации на границе с Украиной
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил в интервью телеканалу СТВ о напряжённой ситуации на границе с Украиной.
22:17
Кадыров призвал главу UFC отдать чемпионский пояс Анкалаеву
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту после ничьей в титульном поединке между российским бойцом Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.
22:16
Вучич: Приштина пытается покончить с «сербской проблемой» в Косове и Метохии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Приштина пытается покончить с «сербской проблемой» в самопровозглашённом Косове.
22:10
Саудовский министр энергетики счёл неэффективным введение потолка цен на российскую нефть
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман назвал неэффективным введение потолка цен на российскую нефть.
22:08
Режим повышенной готовности ввели в ряде районов Нижегородской области
Режим повышенной готовности введен в девяти муниципалитетах Нижегородской области из-за ледяного дождя.
22:04
Фотокорреспондент катарского телеканала скончался во время ЧМ-2022
Фотокорреспондент катарского телеканала Al Kass TV Халид аль-Мисслам скончался в Катаре во время чемпионата мира — 2022.
21:54
Вучич: Вашингтон и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косову
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Вашингтон и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по самопровозглашённому Косову.
21:44
Боррель: Евросоюз истощил свои военные запасы, предоставляя вооружения Украине
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз истощил свои военные запасы, предоставляя вооружения Украине.
21:43
В Белом доме заявили, что США видят риски для нацбезопасности из-за освобождения Бута
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американская сторона видит риски для нацбезопасности из-за освобождения Виктора Бута.
21:42
Романо: Рамуш может перейти в «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Бенфики» и сборной Португалии Гонсалу Рамушу.
21:28
Неймар: поражения делают меня сильнее, но они причиняют слишком много боли
Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями от проигрыша национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира — 2022.
21:27
Начальник Генштаба Белоруссии Гулевич назвал падение ракеты в Польше спланированным
Начальник Генштаба Вооружённых сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич в интервью телеканалу СТВ заявил, что падение украинской ракеты на территории Польши было спланированным и нацеленным на усиление конфронтации Запада и России.
21:19
Дрогба — Кейну: ты являешься примером для нападающих
Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба поддержал капитана национальной команды Англии Гарри Кейна после поражения от Франции в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022.
21:12
Один человек погиб в Свердловской области в ДТП с пассажирским автобусом
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что один человек погиб в Свердловской области в результате аварии с участием пассажирского автобуса.
21:02
Белый дом: Россия намерена продолжить спецоперацию на Украине
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил телеканалу ABC, что Россия намерена продолжить спецоперацию на Украине.
20:58
Григорян: Роналду понимает, что Месси и Мбаппе талантливее его
Российский тренер Александр Григорян высказался об игре Криштиану Роналду за национальную команду Португалии на чемпионате мира — 2022.
20:56
Минтранс Турции: 12 декабря только один российский танкер у Босфора войдёт в пролив
Генеральное управление мореходства Турции заявило, что 12 декабря турецкая сторона пропустит через Босфор один танкер под российским флагом.
20:49
Мостовой: нужно получать удовольствие от выхода сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился эмоциями от матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 между национальными командами Марокко и Португалии.
20:49
Космический корабль Orion приводнился у побережья Калифорнии
Космический корабль Orion завершил беспилотный полёт на орбиту Луны и приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии.