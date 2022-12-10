Le Figaro: при Шольце Германия утратила былой политический вес

В свой первый год у власти канцлер Германии Олаф Шольц не смог сохранить унаследованное от Ангелы Меркель влияние на политической арене, рассказывает Le Figaro. Став во главе главной страны Евросоюза, он не воспользовался полученным на выборах преимуществом, медлит с модернизацией и укреплением бундесвера, а также опасается требовать какого бы то ни было международного лидерства для своей страны.

В четверг, 8 декабря, в честь первой годовщины своего вступления в должность канцера Германии Олаф Шольц написал статью в журнале о международной политике Foreign Affairs, в которой заявил, что его страна сыграет «новую ключевую роль» в обеспечении безопасности на европейском континенте, пишет Le Figaro. Он добавил, что немецкие союзники могут «рассчитывать на бундесвер». В то же время для своих сограждан канцлер опубликовал новый выпуск собственного еженедельного подкаста. В нём он с удовлетворением отметил, что правительство отбросило «основы стабильной экономики», но сохранило «сплочённость общества» в период, осложнённый военным конфликтом.

Со своей стороны немецкие СМИ указывают правительственной коалиции и её руководителю на плохие результаты опросов. Так, согласно опросу Civey/Spiegel, лишь 29% жителей Германии положительно оценивают действия правящей коалиции. Что касается лидера страны, который в конце февраля обещал «смену эпох» (Zeitwende), то, по данным института анализа Wahlen, его личный рейтинг за 10 месяцев снизился на 22 пункта (с 73% в начале марта до 51%). Напротив, консерваторы снова стали во главе электорального рейтинга, а их новый председатель Фридрих Мерц выразил достаточно распространённое мнение: «Благодаря слогану Zeitwende канцлер смог получить гораздо больше (голосов. — ИноТВ) в своей стране. Он не воспользовался этой возможностью».

Спустя год после прихода к власти — «автоматического», как напоминают многие комментаторы, Олаф Шольц рискует тем, что его начнут сравнивать с бывшим канцлером, чьё дело он продолжает и чей стиль копирует. Однако с тех пор карты перемешались: спецоперация Кремля задним числом испортила наследие Ангелы Меркель, которую обвиняют в том, что Германия стала зависеть от России в ущерб национальным интересам и развитию ЕС.

В Брюсселе преобладает мнение, что у её преемника дела идут хуже. «Предшественники, включая Герхарда Шрёдера, были более смелыми и предприимчивыми», — критикует Фридрих Мерц. «У Шольца нет европоцентричности, которая была у Меркель, — в свою очередь подчёркивает представитель Фонда Роберта Шумана в европейских организациях Эрик Морис. « И если Макрон позволяет себе говорить о том, что Германия может остаться в изоляции, то лишь потому, что канцлер не имеет веса». В защиту Олафа издание приводит тот факт, что он больше не может пользоваться поддержкой очень влиятельной консервативной Европейской народной партии, которая сама когда-то находилась под влиянием ХДС. В то же время крупная коалиция Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии (СДП) под руководством Меркель умножила влияние Германии в Европарламенте.

Французская газета отмечает, что, к чести немецкого лидера, Берлин смог присоединиться к европейским поставкам оружия на Украину и повести за собой общественное мнение, традиционно выступающее за мир. В то же время Шольц медлит с реализацией обещания модернизировать и укрепить бундесвер благодаря фондам на €100 млрд. В начале недели правительство намекнуло, что к концу срока может не достичь поставленной НАТО задачи о выделении 2% национального ВВП на военные расходы.

В своей статье Олаф Шольц успокаивает партнёров, однако старательно воздерживается от требования для своей страны какого бы то ни было международного лидерства, которого другие при этом ожидают от главной европейской страны. «Меньше ста лет назад мы предали огню и мечу половину Европы, прежде чем стать экономическим лидером. Таким образом, по мнению Германии, лидерство состоит в том, чтобы служить примером в плане экономической, гуманитарной и дипломатической помощи. Здесь никто, и точно не большинство в СДП, не хочет, чтобы мы проявляли инициативу в военном плане», — вносит свои коррективы депутат и представитель левого крыла СДП Ральф Стегнер.

В ответ на критику Олаф Шольц не отступает от своего стиля, который он выбрал во время избирательной кампании: предельная сдержанность, к которой добавляется щепотка презрения по отношению к оппозиции и журналистам. «В отличие от Меркель, приход к власти его не изменил, что подтверждается и его внешним видом, — поделился один из бывших соратников канцлера на условии анонимности. — Весь его вид и поведение показывают, что он не изменился». Самые большие оптимисты хотят, чтобы ему дали больше времени. «Сложно предсказать, куда Германия может свернуть, — приводит Le Figaro слова Эрика Мориса из Фонда Роберта Шумана. — Она находится в переходной фазе».