За год правления канцлер Германии Олаф Шольц проявил себя как «слабый руководитель», заявил лидер немецкой оппозиционной партии «Христианско-демократический союз Фридрих Мерц. По его словам, он мог добиться гораздо большего, но не воспользовался предоставленной ему возможностью. Его предшественник были «смелее и энергичнее», подчеркнул политик: «Даже Герхард Шрёдер».

Год правления в Германии так называемой «светофорной коалиции» оставил смешанные впечатления и заслужил, пожалуй, исключительно низкой оценки, заявил председатель немецкой оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц «слабый руководитель».

«Благодаря «новой эре», как назвал её сам федеральный канцлер, у него возник большой шанс добиться в нашей стране гораздо большего. Но он не воспользовался этой возможностью, — пояснил Мерц. — Другие федеральные канцлеры, предшественники Шольца были смелее и энергичнее. Даже Герхард Шрёдер. Достаточно вспомнить его реформу рынка труда в рамках программы действий 2010».

«Нами до сих пор управляют недостаточно старательно. В коалиции слишком много конфликтов и она тратит слишком мало времени на то, чтобы добиться перемен к лучшему в экономической и энергетической политике», подчеркнул Мерц. В школе бы нынешнее правительство разве что похвалили бы за «хорошие старания». Но в целом ему бы поставили оценку «неудовлетворительно», добавил от себя председатель Христианско-социального союза Александр Добриндт.

Берлин раскритиковала и сопредседатель левой партии Жанин Висслер. По её словам, во время правления светофорной коалиции в стране вырос уровень бедности. Финансовая помощь приходит слишком поздно, и она недостаточно точечная. Пособие под названием «гражданские деньги», которое пришло на смену Hartz IV «продумано из рук вон плохо», подчеркнула она. Также она отметила дефициты в сфере защиты климата и жилищной политике.

В самой коалиции неудачи объясняют тем, что правительство столкнулось с «небывалым кризисом» из-за начала боевых действий на Украине. Пришлось прилагать все возможные усилия для того, чтобы избежать промышленного краха. К тому же в партиях, входящих в правительство, призывают не воспринимать любую внутреннюю дискуссию как конфликт, а любой компромисс —как предательство.