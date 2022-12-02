Times: Шольц ищет возможности для восстановления мирных договорённостей с Россией

Олаф Шольц заявил, что Европа должна вернуться к предконфликтному «мирному порядку» в отношениях с Россией и решить все «вопросы общей безопасности», если Путин готов отказаться от «агрессии» против соседей. Как пишет The Times, его мнение идёт вразрез с позицией самых напористых противников Путина из числа членов НАТО, однако слова немецкого канцлера показывают, что некоторые лидеры альянса начинают формулировать более конкретные цели для достижения прочной договорённости с Россией.

Канцлер Германии сделал самое откровенное на сегодня обращение, сказав, что ему хотелось бы восстановить систему соглашений о безопасности, сформированную во время и после холодной войны, но при условии, что Москва будет соблюдать их положения. Как пишет The Times, Олаф Шольц заявил, что Европа должна вернуться к предконфликтному «мирному порядку» в отношениях с Россией и решить все «вопросы общей безопасности» после завершения военных действий, если Путин готов отказаться от «агрессии» против соседей.

Как отмечает издание, сейчас лидеры НАТО обычно очень неопределённо говорят о будущем отношений с Россией, ограничиваясь заявлениями о том, что Украина будет сама определять условия, на которых она готова прекратить военные действия. Однако во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности Шольц сказал, что существует «готовность» к диалогу с Кремлём по таким вопросам, как контроль вооружений и размещение ракет, при условии что Путин «прекратит попытки расширять территорию России посредством военной спецоперации».

Отвечая на вопрос, как Берлин будет строить отношения с Москвой после окончания конфликта с учётом «прочного партнёрства», существовавшего ранее между двумя сторонами, канцлер заявил: «На данном этапе я бы сказал, что дело не в партнёрстве, если быть честным. Россия испортила тот мирный порядок, над которым мы работали много десятилетий, и мы согласны с тем, что больше никогда не должно быть попыток изменения границ силой».

«А что Россия делает сегодня? Она возвращается к империалистическим методам XIX, XVIII, XVII веков, когда сильные страны думали, что они могут просто отнять территорию у соседа, считая соседнюю страну своим глубоким тылом и местом, где можно устанавливать собственные правила, требуя их исполнения. Это совершенно недопустимо», — добавил Шольц.

Но затем он продолжил: «Мы должны вернуться к соглашениям, которые действовали в последние десятилетия и которые служили основой мира и безопасности в Европе».

«А для России это означает, что она должна признать существование открытых обществ широких взглядов, демократий, у которых совершенно другая система государственного управления и которые иначе привлекают людей. В результате от стран — членов Евросоюза и от НАТО не исходит агрессия, и все вопросы общей безопасности можно обсуждать и решать. Готовность к этому есть», — подчеркнул канцлер.

Шольц закончил своё выступление под аплодисменты аудитории следующими словами: «Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Россия тоже проявит готовность вернуться к такому мирному порядку».

Как заключает автор материала, его речь идёт вразрез с позицией самых напористых противников Путина из числа членов НАТО, таких как Польша и прибалтийские государства. Эти страны не демонстрируют никакого желания идти на уступки Кремлю и не верят в его готовность соблюдать постконфликтные мирные соглашения. Вместе с тем комментарии Шольца показывают, что некоторые лидеры альянса начинают формулировать более конкретные цели для достижения прочной договорённости с Россией после окончания конфликта на Украине.